Uluslararası Şeffaflık Derneği: Türkiye yolsuzlukta son 8 yılda 43 sıra geriledi

Uluslararası Şeffaflık Derneği, Yolsuzluk Algı Endeksi 2021'i açıkladı. Buna göre Türkiye, 2021'de 10 sıra gerileyerek 180 ülke içinde 38 puanla 96. sırada yer aldı. Türkiye, son 10 yıl içerisinde en çok puan kaybeden ülkeler arasında yer aldı. 2013 yılı ile kıyaslandığında ise Türkiye 12 puan kaybederek 43 sıra geriledi. Araştırma metodolojisine göre 0 puan en yüksek yolsuzluk algısına, 100 puan ise en düşük yolsuzluk algısına işaret ediyor.

Uzmanların, sivil toplum örgütlerinin ve iş dünyası temsilcilerinin kamu kesimindeki yolsuzluğa dair algılarını yansıtan Yolsuzluk Algı Endeksi'nde Türkiye 2021 yılında önceki yıla göre 10 sıra geriledi.

Türkiye AB içinde son sırada

Rapora göre Türkiye, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ile karşılaştırıldığında, 27 üye ülkeden de düşük puan alarak Bulgaristan’ın ardından sonuncu sırada yer aldı.

38 OECD ülkesi arasında 37. sırada yer alan Türkiye, G20 ülkeleri arasında ise sondan üçüncü sırada yer aldı.

En az yolsuzluk Danimarka, Yeni Zelanda ve Finlandiya'da

Yolsuzluk Algı Endeksi'nde, birinci sırayı 88’er puanla Danimarka, Yeni Zelanda'nın ve Finlandiya paylaşırken ikinci sırayı 85 puanla Norveç, İsveç, ve Singapur paylaştı.

Endeksin son sıralarında ise 13 puanla Suriye, Somali ve Güney Sudan yer aldı.

Son 10 yılda en çok puan kaybeden ülkeler

Endekste son 10 yılda en çok puan kaybeden ülkeler sırasıyla; Avustralya, Bosna Hersek, Botsvana, Kanada, Şili, Kıbrıs, Guatemala, Honduras, Macaristan, Lübnan, Liberya, Lüksemburg, Mali, Moğolistan, Nikaragua, Filipinler, Polonya, Saint Lucia, Güney Sudan, Suriye, Türkiye, ABD ve Venezuela oldu.

"Cezasızlık yaygınlaşıyor"

Derneğin konuya ilişkin yaptığı açıklamada yolsuzluğun yaygınlaşması ve sıradanlaşmasına yol açan "cezasızlık" uygulamasının sürdüğü ifade edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Büyük ölçekli yolsuzluk iddiaları yargıya taşınsa da pek çoğunun soruşturma aşamasında kalmasıyla yolsuzluk suçları için cezasızlık yaygınlaşmaktadır. Bütçe şeffaflığı ve kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin hesap verebilirlik konusunda temel ihlaller bulunmaktadır. Medya kuruluşlarına, gazetecilere, sivil topluma yönelik baskı ve yıldırma politikaları sürmektedir. Bunlara karşın yargı erki, bağımsızlığını korumalı ve yolsuzlukla mücadele gücünü yitirmemelidir. Geleceğimizi ipotek altına alan Kamu Özel İşbirliği proje, ihale ve sözleşme süreçleri şeffaf ve açık bir biçimde yürütülmeli, bu projelerin kamu maliyesine oluşturduğu yük toplumla paylaşılmalıdır."