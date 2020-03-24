Uluslararası Şeffaflık Derneği Başkanı karşılaştırdı: Koronavirüs'le mücadelede ülkeler hangi verileri paylaşıyor

Uluslararası Şeffaflık Örgütü Yönetim Kurulu üyesi ve Uluslararası Şeffaflık Derneği Başkanı Oya Özarslan, Koronavirüs salgını hakkındaki gelişmelerin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabı üzerinden aktarıldığını hatırlatarak, kamuoyunun bilgilendirilmesi noktasında Türkiye ve birkaç diğer ülkeyi karşılaştırdı.

Türkiye'de veri setlerini belirsiz olduğunu ve günden güne değiştiğini aktaran Özarslan, günlük olarak toplam vaka ve ölüm sayısını bazen de test sayılarının paylaşıldığını yazdı. Özarslan Türkiye'nin ardından yaygın test politikası sayesinde Koronavirüs'ü kontrol altına alan Güney Kore'ye dair verileri paylaştı. Güney Kore'de her hastanın harita üzerinden takip edildiğini belirten Özarslan şunları yazdı:

Oya Özarslan, 316 kişide virüs tespit edilen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği Meksika'da hastaların durumunun sağlık bakanlığı sitesinden anlık olarak paylaşıldığını ve virüs tespit edilenlerin virüsü nereden kaptıklarının açıklandığını kaydetti.

Özarslan, Koronavirüs salgının en ağır etkilediği ve dün itibariyle ikinci kez vakalarda azalma olan İtalya'da; cinsiyet, yaş ve hastanın yasadığı bölge bilgilerinin paylaşıldığını kaydetti.

Salgın nedeniyle işe gidemeyeceklerin maaşının yüzde 80'inin devlet tarafından karşılanacağının duyurulduğu Britanya'da ise test sayısı ile sonuçları, günlük toplam artış, iyileşenler ve hayatını kaybedenlerle interaktif bölge bilgilerini öğrenmek mümkün.

Doktorların salgının gerçek boyutlarının gizlendiğini iddia ettiği Rusya'da şeffalığın kısıtlı olduğunu belirten Özarslan, test sayısının yaklaşık bir sayıyla paylaşıldığını, hayatını kaybedenlerin sayısının ise güncellenmediğini söyledi.