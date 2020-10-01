Uluslararası Şeffaf Bütçe Endeksi'nde Türkiye 'sınırlı' şeffaf

International Budget Partnership'in (IBP) Uluslararası Şeffaf Bütçe Endeksi 2019 yılı sonuçları yayınlandı. Türkiye 51 puan alarak "sınırlı şeffaf" kategorisinde kalmaya devam etti.

2 yılda bir yayınlanan endekste, 2017 yılında Türkiye'nin notu 58 idi. 2019 Endeksinde Türkiye'de Şeffaflık: 51/100; Kamu Katılımı: 0/100; Bütçe Genel Görünümü: 56/100 puan aldı.

Şeffaf Bütçe Endeksi Projesi uluslararası kabul görmüş bütçe şeffaflığı ve hesap verebilirlik kriterlerine göre 117 ülkede bütçe yapma süreçlerini sivil toplum aracılığı ve ilgili kamu kurumu işbirliğiyle incelemek ve bir şeffaf bütçe endeksi oluşturmayı hedefliyor. Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı da (TESEV), 2006’dan beri bu amaçla hazırlanan anketin Türkiye ayağında sivil toplum ortağı olarak yer alıyor.



Tıklayın: Türkiye'de bütçe şeffaflığı için TESEV'den öneriler

Türkiye, 7 puan geriledi

Türkiye'nin Şeffaf Bütçe Endeksi skoru 2019 yılında 100 üzerinden 51 puan olup, 2017 yılında yayınlanan Şeffaf Bütçe Endeksi skoruna göre 7 puan geriledi. Türkiye Şeffaf Bütçe Endeksi yayınlanan 117 ülke arasında 46. sırada yer aldı. Türkiye, bütçe süreçlerine kamu katılımı değerlendirmesinde ise 0 aldı.

2019 yılı için OECD ortalamasının 68 puan, küresel ortalama 45 puan olduğu belirtildi.

Endekste ülkelerin sıralaması şöyle olurken, raporun tamamına buradan erişebilirsiniz.