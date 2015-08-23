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Dünya
Deutsche Welle

Uluslararası seferlere ek güvenlik talebi

Amsterdam-Paris seferini yapan Fransız Thalys firmasına ait trendeki saldırının ardından Belçika hükümeti uluslararası sefer yapan hızlı trenlerde güvenlik önlemlerini artırmak için harekete geçti.

23 Ağustos 2015 18:42


Belçika Başbakanı Charles Michel Belçika devlet televizyonuna yaptığı açıklamada uluslararası sefer yapan hızlı trenlerde güvenliği artırmak için, Eurostar trenlerindeki kontrollere benzer güvenlik kontroller getirilmesini önerdi.

'Eurostar için mümkün olan, diğer uluslararası sefer yapan trenler için de mümkün olabilmelidir" diyen Belçika Başbakanı, "Ancak bunu Belçika olarak tek başına yapmamız mümkün değil, böyle bir girişimi Avrupalı diğer ortaklarımızla birlikte gerçekleştirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Michel cumartesi günü Fransa, Almanya, Belçika ve Hollanda ulaştırma bakanlarının katılacağı bir kriz toplantısı çağrısında bulunmuştu.

‘Yolcuların güvenliği her şeyden önemli’

AB Komisyonu'nun ulaştırmadan sorumlu üyesi Violeta Bulc, Twitter mesajında tren yolcularının güvenliği konusunun yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Bulc yolcuların güvenliğinin her şeyden önce geldiğini vurguladı.

Londra ile Paris arasında sefer yapan Eurostar trenleri ile seyahat edecek yolcuların bagajlarının aynı havaalanlarında olduğu gibi güvenlik kontrolünden geçmesi gerekiyor. Bu kontrolün temel sebeplerinden biri ise İngiltere'nin Schengen Bölgesi'nde yer almaması.

Avrupa'nın yeni tehditlerle karşı karşıya olduğuna vurgu yapan Michel, katıldığı televizyon programında Schengen Antlaşması'nda bunu göz önünde bulunduracak değişikliklere gidilmesi için harekete geçmeyi planladığını kaydetti.

Terör saldırısı iddialarını reddetti

Fransız Thalys firmasına ait trendeki saldırıyla ilgili olarak sorgulanan olayın Faslı faili ise terör saldırısı iddialarını reddetti. 25 yaşındaki failin silahları bir parkta bulduğunu ve amacının sadece hırsızlık olduğunu savunduğu bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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