Srebrenitsa'da soykırımdan suçlu bulunan Karaciç'e 40 yıl hapis cezası

Lahey'deki Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi, Yugoslavya İç Savaşı'nda işlediği suçlardan dolayı yargılanan Sırp lider Radovan Karaciç hakkındaki kararını verdi. Yargıçlar, Karaciç'i 1995'te 8783 sivilin öldürüldüğü Srebrenitsa'da soykırım yapmaktan suçlu buldu. Sırp lider, kendisine yöneltilen 11 suçun 10'undan suçlu bulundu.

Kararı değerlendiren BM’nin insan haklarından sorumlu yetkilisi Zeyd Raad El-Hüseyin, “Karadziç kararı, insanlar güçlü ya da dokunulmaz olduklarını ne kadar düşünürlerse düşünsünler, bu tip suçları işleyenlerin adaletten kaçamayacaklarını bilmeleri gerektiğini gösterdi” yorumunu yaptı.

Karaciç, 1992-1998 yılları arasında 100 bin kişinin hayatına mâl olan, 4 milyon Bosnalının evsiz kalmasına yol açan savaştaki rolü nedeniyle savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım ile suçlanıyordu.

70 yaşındaki Karaciç, savaştan sonra 13 yıl kaçmış, sonunda 2008 yılında Belgrad'da yakalanmış ve yargı önüne çıkarılmıştı.



Lahey'deki duruşmalar boyunca Bosna savaşında şiddetin durması için mücadele verdiğini iddia eden Karaciç, "Hangi dinden ya da etnik kökenden olursa olsun, herkesin refahı için çalıştım. Yaptıklarım mahkeme salonlarında yargılanmamalı. Aksine takdir edilmeli" diyordu.

Karaciç, Srebrenitsa Katliamı konusundaysa suçu Sırp ordusunun emirleri dinlemeyen birliklerine atarak "Bazı ölümler yaşandı" demişti.

Temmuz 1995'teki katliamda 8 bini aşkın Boşnak erkek ve çocuk, Sırp güçleri tarafından öldürülmüşlerdi.

Srebrenitsa Katliamı'ndan kurtulan Boşnak Muhammed Durakoviç, bugünkü duruşma için "Herkes televizyonlarına kilitlenecek. Bugünün gelmesini çok uzun süre beklediler" diyor.