-Uluslararası Roma Film Festivali sona erdi ROMA (A.A) - 04.11.2011 - Uluslararası Roma Film Festivalinde, Arjantinli yönetmen Sebastian Borensztein'in yönettiği ''Un Cuento Chino'' filmi, en iyi film ödülü olan ''Marc'Aurelio''yu kazandı. İtalya'nın başkentinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen ve Luc Besson'ın yönetmenliğini üstlendiği Nobel Barış ödüllü Aung San Suu Kyi'nin hayatının anlatıldığı, yarışma dışı filmlerden olan ''The Lady'' ile kapılarını açan festivalin son gününde ödül töreni yapıldı. Ünlü İngiliz oyuncu Charlie Chaplin'in torunu Carmen Chaplin de aralarında yer aldığı, başkanlığını besteci ve orkestra şefi Ennio Morricone'nin yaptığı jüri festivalin en iyi film ödülü olan, ''Marc'Aurelio''ya Arjantinli yönetmen Sebastian Borensztein yönettiği ''Un Cuento Chino'' filmini layık gördü. Festivalde en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi ''Babycall'' filmindeki rolüyle Noomi Rapace olurken, en iyi erkek oyuncu ödülünü ise ''Une vie meuilleure'' filmindeki performansıyla Guillaume Canet aldı. Jüri büyük ödülü Claude Miller'ın yönetmenliğini üstlendiği ''Voyez commeils dansent''e giderken, jüri özel ödülü ise Fred Schepisi'nin ''The eye of the storm'' filminin oldu. Festivalin son günlerine katılan ABD'li aktör Richard Gere ise ''Marc'Aurelio Oyunculuk Ödülü''nün sahibi oldu. Ayrıca, festivalde yaklaşık 20 yıl önce gösterime girdiğinde büyük ilgi gören Aslan Kral (The Lion King) filminin 3 boyutlu versiyonu da seyirciyle buluştu. Festivalde öne çıkan bir diğer önemli unsur ise yaklaşık 9 gün boyunca yıldızlar geçidine ev sahipliği yapan bin 300 metrekarelik kırmızı halı oldu. Halı, ölçüleriyle ''dünyanın en büyük kırmızı halısı'' unvanının sahibi oldu. Bu arada, başkanlığını besteci ve orkestra şefi Ennio Morricone'nin yaptığı jürinin İtalya'ya ödül vermemesi, İtalyan basını tarafından dikkati çekici bulundu.