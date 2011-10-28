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Yaşam

Uluslararası Roma Film Festivali başladı ROMA (A.A)

28 Ekim 2011 12:28

-Uluslararası Roma Film Festivali başladı ROMA (A.A) - 28.10.2011 - Uluslararası Roma Film Festivali, dün akşam yapılan geleneksel kırmızı halı töreni ve Fransız yönetmen Luc Besson'un ''The Lady'' filminin gösterimiyle başladı.  İtalya'nın başkenti Roma'da, 2006 yılından bu yana düzenlenen festivalin altıncısında, Nobel Barış Ödüllü Aung San Suu Kyi'nin hayatının anlatıldığı, yarışma dışı filmlerden olan ''The Lady'' İtalyan izleyiciyle buluştu.  Auditorium Parca della Musica'daki Santa Cecilia, Sinopoli, Petrassi, Teatro Studio, Studio 3 olmak üzere 5 ayrı salonda, 4 Kasım'a kadar sinemaseverlere birçok film izleme fırsatı verecek festivalde, farklı ülkelerden 15 film, en iyi film ödülü ''Marc Aurelio''yu kazanmak için yarışacak. Filmler şöyle:  "Babycall, La kryptonite nella borsa, Chinese Take-Away, Il Cuore Grande Delle Ragazze, The eye of the storm, Le Femme du cinquieme, Hotel Lux, Hysteria, Magic Valley, Il mio domani, Il paese delle spose infelici, Poongsan, Une vie meilleure, Voyez comme ils dansent, Zui Ai." Festivalde ayrıca ünlü ABD'li aktör Richard Gere'a da Marc'Aurelio Oyunculuk Ödülü verilecek.  Öte yandan, kırmızı halı töreni sırasında ''Roma Halkı'' isimli aşırı sağcı bir örgütün festival alanına sis bombası atması sonucunda, güvenlik güçleri ve göstericiler arasında tartışma yaşandığı, göstericilerden 3'ünün Auditorium dışında tutuklandığı bildirildi. 

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