Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği: Oyuncular bu müzakerelerde meta ve kaldıraç olarak kullanılmaya devam ediyor

Avrupa’da 12 büyük kulübün ortak açıklamasıyla Avrupa Süper Ligi’nin kurulduğu resmen açıklandı. Organizasyonun kurulmasına tepkiler büyürken Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği'nden (FIFPRO) de bir açıklama geldi. Açıklamada, "Oyuncular bu müzakerelerde meta ve kaldıraç olarak kullanılmaya devam ediyor. Bu temsil ettiğimiz 60.000 oyuncu için kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.

FIFPRO tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Oyuncular bu müzakerelerde meta ve kaldıraç olarak kullanılmaya devam ediyor. Bu, 64 ulusal oyuncu birliği ve temsil ettiğimiz 60.000 oyuncu için kabul edilemez. Her iki tarafın da oyuncuların haklarını engelleyecek, milli takımlarından ihraç gibi tedbirlere şiddetle karşı çıkacağız.

Oyuncuların ve tüm sektörün yararına, oyunun tüm seviyelerini destekleyen ve mevcut kusurlarını onaran kararlar için tüm paydaşlarla birlikte çalışmayı taahhüt ediyoruz" denildi.