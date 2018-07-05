Uluslararası Profesyonel Futbol Birliği ile TPFD bir araya geldi

FIFPro Genel Sekreteri Seggelen Türkiye ve TPFD ile ilgili pozitif izlenimlerimiz var. Türkiye, üyelik sürecine çok yakın

Türkiye\'nin futbolda parlak bir geleceği var

Kulüplerin, oyuncularla yaptıkları sözleşmelere aykırı davranması ve bununla ilgili hukuksuz işler yapmasının önüne geçmek için FIFA ve UEFA ile çözüm üretmek istiyoruz

FIFPro Hukuk Müşaviri Roy Vermeer FIFA\'da Türk kulüplerinin oyuncularla yaptığı sözleşmelerle ilgili birçok sıkıntı var

Gökhan HEBEPÇİ, Fatih UZUNER - İSTANBUL, (DHA)

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) Genel Sekreteri Theo van Seggelen ile Hukuk Müşaviri Roy Vermeer, Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği\'ni (TPFD) ziyaret ederek, basının karşısına çıktılar.

Le Meridien Otel\'de gerçekleştirilen toplantıya FIFPro yetkilileri, TPFD Başkanı Hakan Ünsal ile yönetim kurulu üyeleri Ergün Penbe, Serhat Akın ve Ahmet Dursun\'un yanı sıra eski futbolcular Emre Aşık ile Faruk Atalay da katıldı.

FIFPro Genel Sekreteri Theo van Seggelen, FIFPro\'nun UEFA ve FIFA ile çalışan bir kurum olduğunu ve bir çok profesyonel futbolcunun desteğini aldıklarını belirterek, Dünya üzerinde Güney Amerika\'yı da kapsayan çok fazla üyemiz var. Daha da büyümek istiyoruz. Türkiye burada bizim için önemli bir noktada duruyor. Uzun zamandan bu yana hizmet veriyoruz. Yapılanmasını 1995\'te FIFA ve UEFA nezdinde ilerletmiş bir kurumuz. Birkaç ay önce FIFA ile 6 yıllık prensip sözleşmesi yaptık. Bu sözleşme, UEFA\'yı da ilgilendiriyor. Sözleşme kapsamında radikal kararlar almaya niyetimiz yok. Kulüp ile oyuncular arasındaki gücü dengelemek istiyoruz. Bu, transfer sistemine de etki edecek. Kulüplerin, oyuncularla yaptıkları sözleşmelere aykırı davranması ve bununla ilgili hukuksuz işler yapmasının önüne geçmek için FIFA ve UEFA ile çözüm üretmek istiyoruz şeklinde konuştu.

TÜRKİYE, ÜYELİK SÜRECİNE ÇOK YAKIN

Van Seggelen, TPFD\'nin FIFPro\'ya üyelik süreci ile ilgili de açıklamalarda bulunarak, bu konuda olumlu düşüncelere sahip olduklarını söyledi.

Seggelen, şunları söyledi;

Her ülkenin olduğu gibi Türkiye\'nin de 2 yıl üyelik süreci var. Tabii ki belli başlı karışıklıklar oldu fakat Türkiye\'de TPFD\'nin federasyon ve kulüplerden özerk bir yapıda olması gerek. Ziyaretin ardından yapmış olduğumuz izlenimleri değerlendireceğiz. Türkiye ve TPFD ile ilgili pozitif izlenimlerimiz var. Türkiye, üyelik sürecine çok yakın.

TÜRKİYE\'YE 1-2 AY DAHA ZAMAN TANIYACAĞIZ

FIFA ile FIFPro\'nun futbolcuların kadro dışı kalmaması, tek başına idman yapmaması ve 2 aydan fazla vadesi geçmiş alacağının olması halinde serbest kalması maddeleri üzerinde bir anlaşmasının olduğunu dile getiren Van Seggelen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu anlaşmanın uygulanması konusunda bize söz vermişti. TFF, kulüplere baskı yapmalı ki bu kontrat hayata geçsin. Türkiye\'ye 1-2 ay daha zaman tanıyacağız. Bu süre zarfından bunun hayata geçeceğini düşünüyoruz. Türkiye\'nin futbolda parlak bir geleceği var. Türkiye\'nin TPFD ile beraber bunu başaracağından eminiz ifadelerini kullandı.

FIFPRO HUKUK MÜŞAVİRİ ROY VERMEER FIFA\'DA TÜRK KULÜPLERİNİN OYUNCULARLA YAPTIĞI SÖZLEŞMELERLE İLGİLİ BİRÇOK SIKINTI VAR

FIFPro Hukuk Müşaviri Roy Vermeer ise, şöyle konuştu;

FIFA\'da Türk kulüplerinin oyuncularla yaptığı sözleşmelerle ilgili birçok sıkıntı var. FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu\'nda en fazla Türk kulüplerinin davası var. Kurulda sadece yabancı oyuncuların Türk kulüpleriyle olan sıkıntıları mevcut. Bir de yerli oyuncuların Türk takımlarıyla olan sıkıntıları var. Esas işin büyük tarafı da burada diyerek görüş belirtti.

Standart oyuncu sözleşmesine de değinen Vermeer, Bu futbol endüstrisini baştan aşağı değiştirecek veya tam tersine çevirecek bir şey değil. Aslında her sözleşmenin içinde bulunan temel kuralları barındıran bir kontrat. Ancak bu kontratlar uygulanmadığı zaman şöyle bir sıkıntı oluyor. Bir oyuncu Türkiye\'ye transfer olmak istediği zaman karşılaşacağı en büyük sorunlardan biri olacaktır standart oyuncu kontratının uygulanmıyor olması. Bu kontratın uygulanması Türkiye\'de transferlerin çok daha kolay gerçekleşmesini sağlayacak diyerek sözlerini noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Toplantıdan görüntüler

- FIFPro yetkililerinin açıklamaları

- Genel detaylar

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