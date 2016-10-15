Uluslararası PEN: Evrensel muhabiri, koşulsuz serbest bırakılmalı!

Uluslararası PEN, Evrensel Muhabiri Cemil Uğur’un tutuklanmasını kınadı, dayanışma amacıyla mektup ve kart gönderilmesi için çağrı yaptı.

Evrensel’in haberine göre, Uluslararası PEN, Evrensel Muhabiri Cemil Uğur’un tutuklanmasını kınayan bir açıklama yayınladı.

Cemil Uğur’un, Evrensel Muhabiri Halil İbrahim Polat’la birlikte 23 Ağustos’ta izledikleri haber sırasında gözaltına alınmasından sonra yaşanan sürece değinen Uluslararası PEN, 6 Ekim’de tutuklanan Cemil Uğur’un derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını istedi.

Türk yetkililerin 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlularını adalete teslim etme hakkına saygı duyduklarını belirten Uluslararası PEN, ilan edilen OHAL süresince ifade özgürlüğü ve insan haklarına dair uluslararası hukuka uyulması çağrısı yaptı. Uluslararası PEN, bu bağlamda, tüm gazeteci ve yazarların serbest bırakılmasını talep etti.

Uluslararası PEN, Mersin E Tipi Kapalı Cezaevinde tutulan Cemil Uğur’la dayanışma amacıyla mektup ve kart gönderilmesi için de çağrı yaptı.

Cemil Uğur

Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi

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