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Uluslararası PEN: Aslı Erdoğan'ın sağlık durumundan kaygılıyız, bir an önce bırakılmalı

Erdoğan, 5 gündür zaruri ilaçlarından ve su talebinden mahrum bırakıldığını beyan etmişti

26 Ağustos 2016 01:55

Uluslararası PEN, avukatları aracılığıyla gerçekleştirdiği bir röportajda su ve ilaç taleplerinin reddedildiğini beyan eden yazar ve insan hakları savunucusu Aslı Erdoğan’ın sağlık durumundan son derece endişeli olduğunu belirtti. PEN, Aslı Erdoğan'ın ifade özgürlüğünden dolayı alıkonulduğuna inandığını vurgulayarak bir an önce bırakılması gerektiğini ifade etti.

Cumhuriyet'e konuşan Erdoğan, KOAH ve şeker hastası olduğunu belirterek, tutuklu bulunduğu hapishanede çok kötü koşullarda tutulduğunu ve 5 gündür zaruri ilaçlarından ve su talebinden mahrum bırakıldığını söylemişti.

Uluslararası PEN Aslı Erdoğan’ın cezaevi koşullarını tamamen kabul edilemez bulduğunu belirterek Türk yetkilileri bir an önce daha iyi koşullar sağlamaya ve Erdoğan’ın temel ihtiyaçlarına, ilaçlarına ve doktorlarına ulaşımını azami aciliyet ile teminat altına almaya çağırdı.

Uluslararası PEN’in Türk yetkililere çağrıları şöyle:

- Sağlık durumu ciddi kaygı yaratan  Aslı Erdoğan’ın su ve gerekli her türlü zaruri tıbbi yardıma acilen ulaşımın sağlanması;

- PEN’in yalnızca barışçıl olarak ifade özgürlüğünü kullanmaktan dolayı alıkonduğuna inandığı Aslı Erdoğan’ın bir an önce bırakılması;

- Tutuklu bulunan bütün yazar ve gazetecilerin avukatlarına ulaşımlarının sağlanması, ivedilikle ve uluslararası standartlarla uyuşan bir biçimde yargılanmaları ve kendilerine atfedilen suç ifade özgürlüğüyle sınırlı olduğu  takdirde bırakılmaları;

- Türk yetkililerin olağanüstü hal durumunu barışçıl muhalif görüşü, sivil toplum, medya ve eğitim alanlarını baskı altına almak için kullanmamaları.

 

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