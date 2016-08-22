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Milliyet yazarı Tezkan: Tutuklama kararını protesto için Aslı Erdoğan’ın bir kitabını alalım

“Haydi kitapçıya…”

22 Ağustos 2016 23:56

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, tutuklanan Özgür Gündem Gazetesi'nin Yayın Danışma Kurulu üyesi ve yazarı Aslı Erdoğan’a destek olmak için Erdoğan’ın kitaplarından alma çağrısında bulundu. Tezkan, “Tutuklama kararını protesto etmek için yapılacak tek şey var; Aslı Erdoğan’ın bir kitabını almak..  Haydi kitapçıya..” dedi.

Mehmet Tezkan’ın bugün (22 Ağustos 2016) Milliyet’te “Antep saldırısı Menbic’in intikamı” başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

Yazar, edebiyatçı Aslı Erdoğan tutuklandı?

Suçu soyut.. Terör Örgütü propagandası yapmak gibi her yere çekilebilen bir ifade.. 

Aslında kılıf bu..

Gerçek neden; Özgür Gündem’de yazmak..

Düne kadar orada yazmak suç değildi.. Düne kadar iktidar partisinin önemli isimleri PKK lideri Öcalan’a övgüler düzüyordu..

Suç ve ceza konjonktüre göre değişmemeli..

Hele bir yazar, hele bir fikir insanı söylediklerinden dolayı tutuklanmamalı..

Yargılanmasın mı?

Yargılansın..

*

Savcı neyle suçluyorsa suçlasın.. Belgeleriyle iddianamesini yazsın..

Yazar kendini savunsun..

Tutuklanma ne demek? Terörist mi?

Tutuklanan kişi dünyaca ünlü yazar.. Tam demokrasiye geçiyoruz diye sevinirken; bu hoyratlık neden?

*

Tutuklama kararını protesto etmek için yapılacak tek şey var; Aslı Erdoğan’ın bir kitabını almak..  

Haydi kitapçıya..

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