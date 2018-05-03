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Dünya

Uluslararası Özel Atletizm Oyunları KKTC'de başladı.

Ali Ruhluel / Lefkoşa, 3 Mayıs (DHA) - Uluslararası Özel Atletizm Oyunları’nın 10’uncusu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başkenti Lefkoşa’da, Atatürk Stadyumu’nda, İngiltere ve Türkiye’den 14 ekibin katılımıyla başladı

03 Mayıs 2018 21:44

Ali Ruhluel / Lefkoşa, 3 Mayıs (DHA) - Uluslararası Özel Atletizm Oyunları’nın 10’uncusu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başkenti Lefkoşa’da, Atatürk Stadyumu’nda, İngiltere ve Türkiye’den 14 ekibin katılımıyla başladı.
Yarışmacılar arasında kıyasıya geçen yarışlarda bitiş çizgisine gelen yarışmacıların mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Oyunların açılış töreninde KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ile Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın birer konuşma yaptı.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit açılışta yaptığı konuşmada, esas olanın engellere takılıp kalmamak olduğunu, özel eğitim gereksinimi olan bireylerin yaşama daha sıkı bağlanabilmeleri için var olan engelleri ortadan kaldırmak arayışı içerisinde olduklarını ifade etti.
KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ise, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin gereksinimlerinin Bakanlığın çalışmalarına öncülük ettiğini,  gereksinimlerin karşılanması yönündeki çalışmalarının ilgili birimlerin istişaresi içerisinde devam ettiğini kaydetti ve yarışmacılara başarılar diledi.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ise Türkiye’nin engellilere yönelik spor alanında tüm dünyaya örnek olacak konuma geldiğini, Türkiye genelinde Federasyona üye 500 kulübün bulunduğunu söyledi.
KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen oyunlar yarın sona erecek. (Fotoğraflı)

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