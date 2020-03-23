T24 LogoT24 Logo
Spor

Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi Pound: Oyunlar 2021'e ertelenecek

"İleriye dönük parametreler belirlenmedi, ancak oyunlar 24 Temmuz'da başlamayacak"

23 Mart 2020 21:53

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) kıdemli üyesi Dick Pound, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 2021'e erteleneceğini ve ayrıntıların önümüzdeki dört hafta içinde belirleneceğini söyledi.

ETİKETLER

Dick PoundUluslararası Olimpiyat KomitesiIOC2020 olimpiyatlarıTokyo olimpiyatları2020 Tokyo Olimpiyat OyunlarıOlimpiyatlar KoronavirüsKoronavirüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24