Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi Pound: Oyunlar 2021'e ertelenecek

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 15 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını, spor dünyasını etkilemeye devam ediyor.

Birçok spor organizasyonu ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından, bu yıl Japonya'da düzenlenmesi planlanan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın akıbetine ilişkin de bir açıklama geldi.

"Oyunlar 24 Temmuz'da başlamayacak"

IOC üyesi Dick Pound, olimpiyatların gelecek yıla erteleneceğini, ayrıntıların da önümüzdeki dört hafta içinde belli olacağını dile getirdi.

USA Today'e konuşan Pound, "IOC'nin sahip olduğu bilgilere dayanarak erteleme kararı alındı. İleriye dönük parametreler belirlenmedi, ancak oyunlar 24 Temmuz'da başlamayacak, biliyorum" dedi.