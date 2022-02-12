Uluslararası Olimpiyat Komitesi, "Ukrayna'da savaşa hayır" kağıdını gösteren atleti cezalandırmayacak

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Uluslararası Olimpiyat Komitesi, yarıştıktan sonra ülkesinde barış çağrısı yapan bir kağıt gösteren Ukraynalı skeleton atleti Vladyslav Heraskevych'i cezalandırmayacağını açıkladı.

Heraskevych, cuma günü kameralara üzerinde Ukrayna bayrağı ve "Ukrayna'da savaşa hayır" ifadeleri bulunan bir kağıt göstermişti.

Olimpiyat Kuralları'nın 50. maddesi atletlerin "Olimpiyat alanlarında siyasi, dini ve ırksal propaganda ve gösteri" yapmasını yasaklıyor. Heraskevych'in bu kapsamda cezalandırılabileceği gündeme gelmişti. Ancak Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Ukraynalı atletin yaptığını 'genel bir barış çağrısı' olarak nitelendirdiklerini belirtti.

Heraskevych yarıştan sonra, "Bu denim duruşum. Her normal insan gibi ben de savaş istemiyorum. Ukrayna'da haberlerde sürekli silahlar ve ordular. Bu 21. yüzyılda kabul edilebilir bir şey değil" dedi.