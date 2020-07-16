Uluslararası Olimpiyat Komitesi: Tokyo Olimpiyatları yapılmazsa 2022 Pekin Kış Olimpiyatları da iptal olur

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyesi Dick Pound, gelecek yıla ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın Koronavirüs salgını yüzünden hiç yapılmaması durumunda, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nın da büyük olasılıkla yapılmayacağını söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Pound, Reuters'a yaptığı açıklamada, "İşin siyasi yanını bir kenara bırakırsak ve gelecek yıl Temmuz ve Ağustos'ta Tokyo'da bir Covid sorunu olursa, aynı bölgede, beş ay sonra bir zincirleme etkinin olmayacağını düşünmek zor" dedi.

Ancak IOC daha önceki bir açıklamasında, Tokyo Oyunları'nın gerçekleşmesine tamamen bağlı olduklarını ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi için "birden çok senaryo" hazırladıklarını söylemişti.