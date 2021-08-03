Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Belarus'tan açıklama bekliyor: Krystsina Tsimanouskaya neden evine dönmek istemiyor?

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), zorla ülkesine götürülmek istediğini söyleyen Belaruslu kısa mesafe koşucusu Krystsina Tsimanouskaya’nın durumuna ilişkin bir inceleme başlattı. IOC, Belarus'tan atletin neden evine dönmeyi reddettiğine ilişkin açıklama talep etti.

Tokyo Olimpiyatları’nde yer alan Belaruslu kısa mesafe koşucusu Krystsina Tsimanouskaya, takım kaptanını eleştirdikten sonra kendisini zorla Belarus’a geri göndermeye çalıştıklarını söyleyerek Japon yetkililerden yardım istemişti.

Japon yetkililer ve IOC, dün sporcuyu koruma altına alarak Belarus’a dönen uçağa binmesini engelledi. Polonya, sporcuya sığınma izni verdi.

IOC sözcüsü Mark Adams, komitenin sporcunun yaşadıklarına ilişkin bir inceleme başlattığını söyledi. Adams “Belarus Ulusal Olimpiyat Komitesi’nden bir rapor istedik. Tüm verileri bir araya getireceğiz.” dedi. Adams, her tarafın dinlenmesi gerektiğini vurguladı.

24 yaşındaki Tsimanouskaya, dün kadınlar 200 metrede yarışacaktı.