Uluslararası neo-Nazi grubunun lideri 13 yaşında çıktı; reşit olmadığı için tutuklanamıyor

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Uluslararası neo-Nazi örgütü Feuerkrieg Division'ın 13 yaşında Estonyalı bir çocuk tarafından yönetildiği ortaya çıktı.

Eesti Ekspress'in aktardığına göre Estonya polisi, internet üzerinden "bomba yapma teknikleri" paylaşan grubun liderinin peşine düştü. Ancak polis, bazı ülkelerde terör grubu kabul edilen uluslararası örgütün liderini bulduklarında 13 yaşında olduğunu ortaya çıktı.

13 yaşındaki neo-Nazi lider gözaltına alındı. Ancak Estonya yasasına göre 18 yaşındakilerin altına hapis cezası verilemiyor. Geçen aylarda Feuerkrieg Division'ın üyeleri bazı ülkelerde tutuklanmıştı.

Örgütün çoğu üyesinin 20 yaşın altında olduğu tespit edildi.

Der Spiegel'in aktardığına göre Estonya'da savcılar, 13 yaşındaki çocuk için başka yasal önlemler arıyor.

Feuerkrieg Division'ın ABD, Britanya ve Almanya gibi birçok ülkede üyesi bulunuyor.