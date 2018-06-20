Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Demet Akalın'a dava açtı

Mülteci Hakları Derneği, Suriyelilerle ilgili paylaştığı bir mesaj dolayısıyla Demet Akalın'ı mahkemeye veriyor. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği belirtilen Akalın'ın, söz konusu paylaşımını sildiği belirtildi.

Sputnik'in aktardığına göre, Suriyeli sığınmacılara yönelik ayrımcı sözleriyle gündeme gelen şarkıcı Demet Akalın'a dava açılıyor. Ülkesine bayramlaşmaya giden Suriyeli sığınmacılarla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'da bir haber paylaşan Demet Akalın, "Her şey bedava niye dönmesinler! Yerleşsinler artık kendi ülkelerine dönsünler! Avrupa 50 tanesine tahammül edemiyor! Bizde kaç milyonlar bilemiyoruz!" diye yazdı.

Bunun üzerine Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Akalın'a dava açacağını duyurdu. Kurumun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamalarında ‘’İstikrarlı bir şekilde Suriyelileri açık hedef haline getiren Demet Akalın hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme fiili sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacağız’’ ifadesi yer aldı.

Ayrıca Demet Akalın, bu paylaşımını kaldırdığı ifade edildi.