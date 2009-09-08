Mevlana'nın 802. doğum yıl dönümü etkinlikleri kapsamındaki 6. Uluslararası Mistik Müzik Festivali, 23-30 Eylül tarihleri arasında Konya’da düzenlenecek.

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çıpan, Bera Otel’de düzenlediği basın toplantısında, Mevlana Kültür Merkezi’nde bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilecek Mistik Müzik Festivali’nin bugüne kadar yapılanlar içinde en kapsamlısı olacağını belirtti.

23-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festivale çok iyi şekilde hazırlandıklarını, yoğun medya ilgisi beklediklerini dile getiren Çıpan,

"Etkinlikte 7 ülkeden 8 grup mistik müzik konserleri verecek. Konserler her gün saat 21.00’de başlayacak. Festivalinin yanında bazı konferanslar, sergiler ve paneller de düzenlenecek" dedi.

Şaman ayini ve kızılderili müziği...

Etkinlikler kapsamında ünlü edebiyatçı İskender Pala’nın "Hz. Mevlana ve Doğuş" konulu konferansa konuşmacı olarak katılacağını anlatan Çıpan, şunları kaydetti:

"Festivale çok ilginç gruplar da katılacak. Altay Cumhuriyeti’nden gelen grup, Şaman ayini yapacak, ABD’den bir grup ise Kızılderili müziğinden örnekler sunacak. Ayrıca programa Mevlana’nın 22. kuşaktan torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı yöneticisi Esin Çelebi Bayru da katılacak. Ayrıca uluslararası üne sahip flüt sanatçımız Şefika Kutluer, Mevlana Flüt Konçertosu’nu, Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası eşliğinde icra edecek. Tabi katılımcılar Türk Tasavvuf Müziğine de doyacak."

Çıpan, bütçe nedeniyle profesyonel bir şirket aracılığıyla tanıtım yapamadıklarını ancak her yolu deneyip festivale sanatsever ve basın ilgisini artırmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.