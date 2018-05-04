Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu'nun birinci etabı Mardin'de tamamlandı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)

Mardin, Şanlıurfa ve Diyarbakır Valilikleri ile Büyükşehir Belediyelerinin destek verdiği Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu\'nun ilk etabı Mardin’de tamamlandı.

Mardin, Şanlıurfa ve Diyarbakır Valilikleri ile Büyükşehir Belediyelerinin destekleri ve Türkiye Bisiklet Federasyonu ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi işbirliğinde düzenlenen Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu’nun ilk etabı Mardin\'de yapıldı. \"2.2 elit man\" kategorisinde başlayan tura Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Malezya, İran, Bahreyn ve Gürcistan\'dan 12 elit bisiklet takımıyla 160 sporcu katıldı. Yarışmanın birinci etabı olan Şanlıurfa - Kızıltepe - Mardin güzergahı tamamlandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’nda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ayhan törende yaptığı konuşmada, böyle bir organizasyona Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, \"Son yıllarda Mardin bir huzur şehri haline geldi. Mardin gelişen, büyüyen ve aynı zamanda tarım, sanayi şehri ve turizm şehridir. 7 bin yıllık tarihi olan ve turizm potansiyeli yüksek olan şehrimizde böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmak bizim için ayrı bir gurur. Bisiklete gönül vermiş sporcuları şehrimizde ağırlamaktan dolayı gurur duyuyoruz. Sadece belediye olarak alt yapı ve üst yapı çalışmalarını yapmıyoruz. Belediye olarak şehrin sosyal ve kültürel anlamda gelişmesi için yapılan organizasyonların içerisinde olmaya, destek vermeye ve onlarla birlikte çalışmaları yürütmeye çalışıyoruz. Mardin Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımımızın 3-6 Mayıs tarihlerinde yapılan organizasyonda bizleri temsil etmeleri ayrıca bizleri memnun etti. Bisiklet sporuna destek veriyoruz. Bir veledrom yaparak şehrimizde bisiklet sporunun gelişmesi çalışıyoruz. Mardinimize bu güzel organizasyonlar yakışıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum\" dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ise bisiklet turunun ilk etabını masal şehri olan Mardin’de tamamladıklarını belirterek, \"Bundan sonra da evliyalar ve enbiyalar şehri olan Diyarbakır’da devam edeceğiz. Bisiklet sporu her geçen gün ulusal anlamda gereken değeri almaktadır. Geçen sene 41 ilde faaliyet yaptık. Bu senede yaklaşık 39 ilde faaliyet gösterdik. Türkiye’nin her yerinde pedal çevirmeye devam ediyoruz. Bu organizasyonlarımız devam edecek. Mardin’de ulusal bir takım kuracağız. Mardin’de bisiklet takımımız büyüyecek. Siz de çok yakında göreceksiniz ki Mardin Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı’nın ulusal ve uluslararası arenada yapılan yarışlarda en ön sıralarda yer alacağını düşünüyorum. Herkesi bisiklete binmeye davet ediyorum\" dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Turnuvadan görüntü

- Yarışmacıların görüntüsü

- Yapılan konuşmalar

- Bisiklet turundan görüntü

- İzleyicilerden görüntü