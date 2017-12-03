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Uluslararası Mersin Maratonu'nda start verildi

Mustafa ERCAN-Mustafa İNSAN/Mersin, (DHA)- ÜÇÜNCÜ Uluslararası Mersin Maratonu'nda start Forum AVM önünden verildi

03 Aralık 2017 14:26

Mustafa ERCAN-Mustafa İNSAN/Mersin, (DHA)- ÜÇÜNCÜ Uluslararası Mersin Maratonu\'nda start Forum AVM önünden verildi. Maratonun startını Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan, AKP Mersin Milletvekili Hacı Özkan, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar verdi. Bu yıl \'Hoşgörü, Barış ve Kardeşlik\' temasıyla saat 09.00\'da başlayan maraton, ilk kez IAAF Bronz Kategori standartlarında koşuldu. 11 farklı ülkeden gelen elit atletlerin katılım gösterdiği maratonda ilk start Tekerlekli Sandalye yarışçıları ile başladı. Daha sonra maratonda 42 K (maraton), 15 K, 5 K (halk koşusu), Çocuk Maratonu, Özel Sporcu Koşusu\'nun da startı verildi. 
10 DAKİKA SÜREN START
Maratonda 5K Halk Koşusu\'nda renkli görüntüler oluştu. Binlerce sporsever start noktasında heyecanla beklerken, Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve protokolde yer alan kişiler de koşuya katıldı.  Belediye Başkanı Kocamaz 3333 göğüs numarası ile koşuya katıldı. Aşırı ilgiden dolayı Halk Koşusu\'nun startı 10 dakika boyunca sürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Bakan Elvan\'ın görüntüsü
-Start verilmesi
-Bakan, Belediye Başkanı koşması
-Yarışçılardan detaylar
FOTOĞRAFLI

 

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