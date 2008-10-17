`Uluslararası meme kanseri kongresi' Kosova'da başladı

Meme kanserinin panzehiri emzirme



Meme kanserinde ağrısız teşhis dönemi

Kongre açılışı Kosova milli marşı ile oldu. Katılanları Kosova sağlık bakanlığı karşıladı. Kosova Ulaştırma Bakanı Fatmir Limay balkanlarda ilk olan `erken teşhis hayat kurtarır' başlıklı posta pulları hazırlandığını açıkladı. Posta pullarının hazırlanmasında anahtar rolü olan meme kanseri uzmanı Balasaz Bodai, bu tür pulların 1908 yılından beri ABD'de satıldığını ve yaklaşık 80 milyon dolar gelir elde edildiğini belirtti. Toplanan tüm gelirin meme kanserine savaşta kullanıldığını ifade etti.Kongre 3 gün sürecek.