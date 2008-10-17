`Uluslararası meme kanseri kongresi' Kosova'da başladı

Onkoloji merkezi olmayan Kosova'da kanser hastası sayısı her gün artıyor. Özellikle meme kanserine yakalananların sayısında artış gözleniyor. Tehlikenin farkında olan Kosova Onkologlar Derneği, aralarında Türklerin de bulunduğu toplam 56 ülkenin onkologlarının katıldığı meme kanseri kongresi düzenledi.
Meme kanserinin panzehiri emzirme
Meme kanserinde ağrısız teşhis dönemi
Kongre açılışı Kosova milli marşı ile oldu. Katılanları Kosova sağlık bakanlığı karşıladı. Kosova Ulaştırma Bakanı Fatmir Limay balkanlarda ilk olan `erken teşhis hayat kurtarır' başlıklı posta pulları hazırlandığını açıkladı. Posta pullarının hazırlanmasında anahtar rolü olan meme kanseri uzmanı Balasaz Bodai, bu tür pulların 1908 yılından beri ABD'de satıldığını ve yaklaşık 80 milyon dolar gelir elde edildiğini belirtti. Toplanan tüm gelirin meme kanserine savaşta kullanıldığını ifade etti.
Kongre 3 gün sürecek. (DHA)