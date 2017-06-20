Uluslararası medyadan sansürle mücadeleye destek

Bypass Censorship (Sansürü Baypas Et) adını taşıyan web sitesi, dünyanın çeşitli ülkelerinde uygulanan internet sansürüne karşı kullanıcıları sansürü nasıl aşacaklarına dair bilgilendirmeyi amaçlıyor. Siteye Deutsche Welle, BBC, ABD Yayıncılık Yüksek Kurulu (BBG) ve Fransız Médias Monde tarafından sponsorluk ve destek sağlanıyor.

Kullanıcılar arasında bilgi paylaşımına olanak sağlayan online haber siteleri, sosyal medya platformları ve mesajlaşma kanallarına erişimin hükümet tarafından engellenmesi birçok ülkede sıkça rastlanılan bir durum. Bu durumla mücadele etmeyi amaçlayan Bypass Censorship, kullanıcılara bulundukları ülkede uygulanan internet sansürünü aşma yöntemleri hakkında bilgiler sunuyor.

Sitede, ilgili yazılımlara nasıl erişilebileceği ve bunların nasıl indirilebileceğine dair bilgilerin yanı sıra bu araçların kullanım kılavuzları yer alıyor.

Bir hükümet bu araçlara erişimi engellediğinde de, site güncellenerek kullanıcılara haber sitelerine erişimlerini devam ettirebilmeleri için söz konusu engeli nasıl aşabilecekleri konusunda bilgiler sunuluyor.

Objektif bilgiye erişim hakkı

BBG kurumunun CEO'su John F. Lansing konuyla ilgili olarak, "Olayları ve fikirleri arama ve bildirme hakkı, birçok baskıcı hükümetin kontrol altına almaya çalıştığı evrensel bir insan hakkı. Bu web sitesi, dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlara, özgür ve açık bir internete ve hayatları ve toplumları hakkında bilinçli kararlar vermeleri için hayati önem taşıyan sansürsüz haber ve bilgilere ulaşmaları için inanılmaz bir fırsat sunuyor" dedi.

DW'nin dağıtım, pazarlama ve teknoloji genel direktörü Guido Baumhauer ise, "Bu, uluslararası yayıncıların uzmanlıklarını birleştirmeleri için en doğru zaman. Objektif bilgiye erişimi kolaylaştırarak, birçok ülkede devam etmekte olan hükümet sansürüne karşı daha etkin biçimde çalışıyoruz" dedi.

Bypass Censorship sitesini destekleyen yayıncılar, DG7 medya kuruluşları grubunun da bir parçası. DG7 grubu, basın özgürlüğü ve gazetecilerin güvenliğini ilgilendiren BM kararlarını desteklemesiyle biliniyor.

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DW/BÜ,BK

https://www.bypasscensorship.org