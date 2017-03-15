Uluslararası Man Booker Ödülü adayları açıklandı

12 yıldır düzenlenen ve uluslararası edebiyat ödülleri arasında oldukça saygın bir yerde bulunan Uluslararası Man Booker Ödülü uzun listesi açıklandı.

Uluslararası Man Booker Ödülü her yıl İngilizceye çevirisi yapılmış kitaplara veriliyor ve 50 bin sterlinlik para ödülü yazar ve İngilizce çevirmeni arasında eşit olarak paylaştırılıyor. Ödülün 2017 yılı kısa listesi 20 Nisan'da, kazananı ise 14 Haziran'da açıklanacak.

Ödül yazar ile çevirmen arasında paylaştırılıyor

Geçen yıl Orhan Pamuk'un da favorileri arasında yer aldığı 50 bin sterlinlik ödülü, Vejeteryan kitabının yazarı 45 yaşındaki Han Kang ve 28 yaşındaki çevirmen Deborah Smith almıştı.

sabitfikir'de yayınlanan habere göre açıklanan listede ağırlıklı olarak Avrupa'dan çıkan kitapların yer aldığı göze çarpıyor. İsrail'den iki; İzlanda, Çin, Arnavutluk ve Arjantin'den de birer roman listede yer alırken, en dikkat çekici isimlerden biri de Uluslararası Man Booker Ödülü'nün 2005 yılındaki ilk kazananı olan Arnavut yazar Ismail Kadare. Listede yer alan bir diğer önemli isimse İsrailli romancı Amos Oz.

Uzun listeye kalmayı başaran 13 kitap Nick Barley, Dainel Hahn, Elif Şafak, Chika Unigwe ve Helen Mort'tan oluşan jüri tarafından 126 başvuru arasından seçildi. İşte Uluslararası Man Booker Ödülü uzun listesi:



Compass - Mathias Énard (Fransa), Çevirmen: Charlotte Mandell

Swallowing Mercury - Wioletta Greg (Polonya), Çevirmen: Eliza Marciniak

A Horse Walks Into a Bar - David Grossman (İsrail), Çevirmen: Jessica Cohen

War and Turpentine - Stefan Hertmans (Belçika), Çevirmen: David McKay

The Unseen - Roy Jacobsen (Norveç), Çevirmen: Don Bartlett

The Traitor’s Niche - Ismail Kadare (Arnavutluk), Çevirmen: John Hodgson

Fish Have No Feet - Jón Kalman Stefánsson (İzlanda), Çevirmen: Philip Roughton

The Explosion Chronicles - Yan Lianke (Çin), Çevirmen: Carlos Rojas

Black Moses -Alain Mabanckou (Fransa), Çevirmen: Helen Stevenson

Bricks and Mortar - Clemens Meyer (Almanya), Çevirmen: Katy Derbyshire

Mirror, Shoulder, Signal - Dorthe Nors (Danimarka),Çevirmen: Misha Hoekstra

Judas - Amos Oz (İsrail), Çevirmen: Nicholas de Lange

Fever Dream - Samanta Schweblin (Arjantin), Çevirmen: Megan McDowell