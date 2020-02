Uluslararası Mammut Tahtalı Run To Sky başladı

Levent YENİGÜN/KEMER, (DHA)

Antalya\'nın Kemer ilçesinde bu yıl 4\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Mammut Tahtalı Run To Sky yarışları başladı.

Uluslararası Mammut Tahtalı Run To Sky yarışları, 18- 20 Mayıs günleri arasında Kemer ilçesinde 24 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla yapılacak. Yarışlar öncesi 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı\'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Mammut Tahtalı Run To Sky Organizasyon Komite Başkanı Polat Dede, Mammut Sportive İletişim ve Pazarlama Direktörü Burak Sarı, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar ve Olympos Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü katıldı.

Türkiye\'nin en zorlu koşu organizasyonu ve ilk gökyüzü koşusu olma özelliği taşıyan yarışlar, bu yıl 6 kilometrelik Vertical Kilometer, 27 kilometrelik Mammut Run To Sky, 29 kilometrelik Mammut Chimera Run, 60 kilometrelik Mammut Tahtalı Berg Sky Race, 100 kilometrelik Mammut Tahtalı Ultra Sky kategorilerinde gerçekleştirilecek.

TAHTALI DAĞI\'NIN ETFARINI KAŞACAKLAR

Komite Başkanı Polat Dede, yarışlara ilk sene 3 ülkeden yabancı katılımcının olduğunu hatırlatarak, bu sene 24 ülkeye ulaşmalarının mutluluk verici olduğunu söyledi. Yarışların Türkiye\'nin ilk \'skyrunning\' yarışı olma özelliği taşıdığını vurgulayan Dede, şunları kaydetti:

\"2015\'de 40 kişiyle başlayan maceramız bu sene 400 kişiyle devam ediyor. Bu seneki organizasyon daha büyük. İlerde dünya şampiyonasını yapmayı düşünüyoruz. Bu sene yarışlar daha da zor. En zor parkur 100 kilometrelik Mammut Tahtalı Ultra Sky. Bu parkurda sporcular Tahtalı Dağı\'nın etrafını 360 derece dönerek koşacak. Daha önce bu yarışı 4 saatin altında tamamlayan yarışmacı olmadı.\"

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar ise \'skyrunning\' yarışının Türkiye\'de son yıllarda çok gelişen bir branş olduğunu anlattı. Federasyon olarak bu tür organizasyonları desteklediklerini vurgulayan Prof. Dr. Başar, \"Dünya federasyonları ile görüşmelerimiz var. Gelecek sene dünya şampiyonasının bir ayağının Türkiye\'de yapılması için çalışmalar yürütüyoruz. 2 bin metrenin üzerindeki \'skyrunning\' yarışlarına katılan sporculara eğitimler vermek için çalışmalara başladık\" açıklamasını yaptı.

Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel ise organizasyona katılacak sporcuların çok zorlanacağına inandığını belirterek, yarışların, turizme büyük katkı sunduğunu ve sürdürülebilir çevre anlamında farkındalık yaratacak bir spor organizasyonu olduğunu dile getirdi.

Haydar Gümrükçü de Olympos Teleferik olarak doğaya zarar vermeyen bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını kaydetti.

Geçen sene Ultra Trail Word Tour Dünya Şampiyonu İsviçreli Andrea Huser de bu seneki yarışlara sakatlığı nedeniyle katılamayacağını ancak gelecek sene mutlaka katılmak istediğini söyledi.

Vertical Kilometer yarışıyla başlayan organizasyon, 20 Mayıs Pazar günü sona erecek.

