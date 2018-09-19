'Uluslararası Maden Kurtarma Yarışması'na katılacak ekip, Rusya yolcusu

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibi, Rusya\'da düzenlenecek ve 25 ülkeden maden kurtarma ekiplerinin katılacağı \'Uluslararası Maden Kurtarma Yarışması-IMRC 2018\'de Türkiye\'yi temsil etmek için yola çıktı.

Tahlisiye İstasyonu önünde toplanan ekip, yarışma için son hazırlıklarını yaptı. Türkiye\'de maden kazalarının yanı sıra birçok deprem, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerde de kurtarma çalışmalarına katılan TTK tahlisiye ekibi, yaptığı başarılı çalışmalarla adını duyurdu. En son 2017 yılının Şubat ayında, İstanbul\'un Beykoz ilçesine bağlı Dereseki Mahallesi\'nde 70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen ve \'Kuyu\' ismi verilen köpeği 10 gün sonra kurtaran tahlisiye ekibi, ayrıca uluslararası kurtarma yarışmalarında da Türkiye\'yi temsil ediyor. Ekip, uluslararası maden kurtarma dernekleri ile federasyonları tarafından düzenlenen, 2014 yılında Polonya\'da gerçekleştirilen yarışmada dünya 1\'incisi olmuştu. Başarılarını sürdürmek isteyen ekip, bu yıl 22- 29 Eylül günlerinde, Rusya\'nın Ekaterinburg kentinde yapılacak yarışmada da 1\'inci olmayı hedefliyor.

TTK İş Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı Faik Ahmet Sarıalioğlu, 25 ülkeden maden arama ve kurtarma ekibinin katılacağı yarışmaya 8 uzman tahlisiyeciyle katılacaklarını söyledi. Yarışmanın, dereceden çok tahlisiye ekiplerinin kaynaşması ve bilgilendirilmesi önem taşıdığını kaydeden Sarıailoğlu, şunları söyledi:

\"Yarışma 2 yılda bir gerçekleştiriliyor. Burada amaç, tahlisiye kültürünü diğer ülkeler arasında da yaymak, ekiplerimizi diğer ekiplerle kaynaştırmak, psikolojik etkilerinin neler olduğu noktasında görüş alışverişi yapmak ve ayrıca yeni üretilen tahlisiye cihazlarıyla ilgili bilgiler edinmek. Biz bu yarışmalara ilk olarak 2012 yılında Ukrayna’da katıldık. Sonra 2014 yılında Polonya’da katıldık. Burada tahlisiye cihazlarının ölçüm, bakım ve onarımıyla ilgili birinciliğimiz var. 2016 yılında Kanada’da gerçekleştirilen yarışmaya 15 Temmuz dolayısıyla katılamadık. Amaç derece elde etmek değil, uluslar arası alanda bu kültürü yaymak. Tahlisiyecilik zor bir ekip işi. İnşallah biz orada kurumumuzun bu alanda nasıl çalışmalar yürüttüğünü göstereceğiz. Yarışmaların yanında seminer ve sunumlar olacak. Oranın tarihi yerleriyle ilgili bilgiler verilecek. Yarışmalar oradaki komite heyeti tarafından hazırlanan programlar çerçevesinde olacak. Bu yıl yarışma üretime devam edilen bir altın madeninde gerçekleştirilecek. Bizim tahlisiyecilerimiz girdikleri ortam ne olursa olsun hemen uyum sağlayabilen kişilerden oluşuyor.\"

TTK tahlisiye ekibi, iş yerinde nöbette kalan arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra hava yoluyla Rusya\'ya gitmek üzere kara yoluyla İstanbul\'a hareket etti.



FOTOĞRAFLI