Uluslararası kuruluşlardan medya özgürlüğü çağrısı

Bağımsız Gazetecilik Platformu (P24), BM İnsan Hakları Konseyi Başkanı'na hitaben yazılan Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğü konulu açıklamayı imzalayan 68 uluslararası kuruluş arasında yer aldı. Açıklama PEN International yetkilisi Sarah Clarke tarafından 15 Mart’ta Cenevre’de sözlü olarak yapıldı.

Açıklamanın Türkçe çevirisi aşağıda yer almaktadır:

TÜRKİYE’DE İFADE VE MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜ ALANINDA YAŞANAN KÖTÜLEŞMEYE DAİR ORTAK SÖZLÜ AÇIKLAMA



BM İnsan Hakları Konseyi 34. Özel Oturumu

Konu 4: Konsey’in ilgisini gerektiren insan hakları durumları



15 Mart 2017



Sayın Başkan,



PEN International, ARTICLE 19 ve 66 kuruluş, Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen şiddetli ve menfur darbe girişimi sonrasında süregelen ifade ve medya özgürlüğü alanındaki kötüleşmeden derin endişe duymaktadır.



Olağanüstü Hal ilanını takiben çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle 180’den fazla medya kuruluşu kapatıldı. Aralarında Ahmet Şık[1], Kadri Gürsel, Ahmet ve Mehmet Altan, Ayşe Nazlı Ilıcak ve İnan Kızılkaya’nın bulunduğu en az 148 yazar, gazeteci ve medya emekçisi hapiste, ve bu durum Türkiye’yi dünyada en çok gazeteciyi hapiste tutan ülke yapıyor. Türk yetkililer olağanüstü hâli istismar ederek temel hak ve hürriyetleri kısıtlamakta, eleştirileri boğmakta ve kamusal alandaki görüş ve fikirlerin çeşitliliğini azaltmakta.[2]



Yürütmenin yetkilerini önemli ölçüde artıracak bir dizi anayasal değişikliğin oylanacağı kritik 16 Nisan 2017 referandumu öncesinde kısıtlamalar doruğa ulaştı. Türk makamlarının kampanya süreci tehditler, gözaltılar ve önerilen değişiklikleri eleştirenlerin yargılanmasıyla zedelendi. Birçok muhalefet üyesi terör suçlamalarıyla gözaltına alındı. Yüzlerce akademisyen ve anayasal değişiklik karşıtları da dahil olmak üzere binlerce kamu çalışanı Şubat ayında işlerinden atıldı. Açıkça “Hayır” kampanyası yürütenler tutuklandı, bu da mevcut şüphe ve korku ortamını daha da kötüleştirdi. Âdil ve serbest seçimler için vazgeçilmez olan ifade ve bilgi alma özgürlüğü tehlike altında.



Referanduma gidilirken medyada çoğulculuğa duyulan ihtiyaç her zamankinden daha önemli. Seçmenler muhalif sesler de dahil her görüş hakkında yeterli süre içinde gereğince bilgilenmek ve kapsamlı bilgi sahibi olmak hakkına sahiptir. Hakim ortam insan hakları ve temel hürriyetlere saygı ortamı olmalıdır. Cezalandırılma korkusu olmamalıdır.



Konseyi, üye ve gözlemci devletlerini, Türk yetkilileri aşağıdaki adımları atmaya çağırmaya davet ediyoruz:





- Seçmenlerin tam anlamıyla bilgilenmelerini temin etmek amacıyla tüm partilere eşit yayın süresi sağlamak ve bütün bilgilerin mümkün olan en kapsamlı ölçüde yayılmasına izin verilmesi;

- Şüphe ve korku ortamına son vermek üzere:



Düşünce ve ifade özgürlüklerini kullandıkları için hapiste tutulan herkesin bir an önce serbest bırakılması;



Gazetecilerin sadece gazetecilik çalışmalarının içeriği temelinde ya da var olduğu iddia edilen bağlantıları dolayısıyla yargılanmaları ve tutuklanmalarının sona erdirilmesi;



Bağımsız haber kuruluşlarına, editoryal kararlar, gazetecilerin ve editörlerin işten atılması, eleştirel yayın yapan haber kuruluşları ve gazetecilere yönelik baskı ve korkutma gibi konularla ilişkili olarak idari müdahalelerin sonlandırılması;



- Uygulanması pratikte Türkiye’nin insan hakları yükümlülükleriyle bağdaşmayan Olağanüstü Hâl kapsamında çıkarılmış aşırı geniş hükümleri iptal eeilmesi.



Teşekkürler Sayın Başkan.

ActiveWatch – Media Monitoring Agency

Adil Soz - International Foundation for Protection of Freedom of Speech

Albanian Media Institute

Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain

ARTICLE 19

Association of European Journalists

Basque PEN

Brazilian Association for Investigative Journalism

Canadian Journalists for Free Expression

Cartoonists Rights Network International

Center for Independent Journalism - Hungary

Croatian PEN centre

Danish PEN

Digital Rights Foundation

English PEN

European Centre for Press and Media Freedom

European Federation of Journalists

Finnish PEN

Foro de Periodismo Argentino

German PEN

Global Editors Network

Gulf Centre for Human Rights

Human rights watch

Icelandic PEN

Independent Chinese PEN Center

Independent Journalism Center - Moldova

Index on Censorship

Institute for Media and Society

International Press Institute

International Publishers Association

Journaliste en danger

Media Foundation for West Africa

Media Institute of Southern Africa

Media Watch

MYMEDIA

Nigeria PEN Centre

Norwegian PEN

Pacific Islands News Association

Pakistan Press Foundation

Palestine PEN

PEN American Center

PEN Austria

PEN Canada

PEN Català

PEN Centre in Bosnia and Herzegovina

PEN Centre of German-Speaking Writers Abroad

PEN Eritrea in exile

PEN Esperanto

PEN Estonia

PEN France

PEN International

PEN Melbourne

PEN Myanmar

PEN Romania

PEN Suisse Romand

PEN Trieste

Portuguese PEN Centre

Punto24

Reporters Without Borders

Russian PEN Centre

San Miguel PEN

Serbian PEN Centre

Social Media Exchange - SMEX

South East Europe Media Organisation (SEEMO)

South East European Network for Professionalization of Media

Vigilance pour la Démocratie et l’État Civique

Wales PEN Cymru

World Association of Newspapers and News Publishers (WANIFRA)

[1] Turkey: Investigative Journalist Ahmet Şık Arrested, 29 December 2016: http://www.pen-international.org/newsitems/turkey-investigative-journalist-ahmet-sik-arrested/

[2] Turkey: Politically-motivated trials of journalists and human rights defenders continue, 20 February 2017: http://www.pen-international.org/newsitems/turkey-politically-motivated-trials-of-journalists-and-human-rights-defenders-continue/

Bu haber, P24'te yayımlanmıştır.