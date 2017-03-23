Uluslararası koalisyon: Son darbeyi indireceğiz

ABD'nin öncülüğündeki IŞİD ile mücadele koalisyonuna katılan 68 ülkenin temsilcileri Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın daveti ile biraraya geldi. Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, terör yapılanmasının birlikte ortadan kaldırılacağı vurgulandı. Bildiride, "terör örgütünün dehşet verici eylemlerine birlikte karşılık verme ve bütün dünyayı tehdit eden IŞİD'i bertaraf etme kararlılığı" dile getirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da terör milisi karşısında zafer kazanmanın ülkesinin bölgedeki en büyük önceliği olduğunu belirtti ve koalisyona katılan ülkelerden gayretlerini artırmalarını ve ortak strateji geliştirilmesini istedi. Tillerson, "Birlikte güvenliğimizi artırma ve hepimize görev düşen bu mücadeleye daha fazla katkıda bulunma zamanı gelmiştir” açıklamasını yaptı.

Suriyeli mültecilerin emin bir şekilde ülkelerine dönebilmelerini sağlamak amacıyla güvenli bölgeler oluşturulmasını öneren Tillerson, bu bölgelerin nasıl korunup denetlenebileceği konusunda ise bilgi vermedi. Tillerson, terörle silahlı mücadelenin yanı sıra istihbarat bilgilerinin paylaşılması, sınır kontrollerinde işbirliği ve IŞİD'in internet üzerinden militan toplamasını engellemek için ortak enformasyon politikasının da gerekli olduğuna dikkat çekti.

"22 milyar 200 milyon harcandı"

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında da IŞİD'le mücadele koalisyonunun bütün zamanların tek bir düşmanla mücadele amacıyla kurulmuş en büyük ittifakı olduğu belirtildi.

Açıklamada silahlı mücadeleye 23 ülkenin katıldığı, 2014 yılından bu yana IŞİD militanlarının yarısının bertaraf edildiği, 19 binin üzerindeki hava saldırısıyla on binlerce militanın bölgesinden kaçmak zorunda bırakıldığı, 180 örgüt liderinin öldürüldüğü ve IŞİD'in kontrolüne geçen toprakların yüzde 62'sinin geri alındığı kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre koalisyon ülkeleri IŞİD'le mücadelede 2014 yılından bu yana toplam 22 milyar 200 milyon dolar harcadı.

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DW/dpa/AFP/AG/HS