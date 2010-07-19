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Yaşam

''ULUSLARARASI KNİDOS KÜLTÜR VE SANAT AKADEMİSİ'' AÇILDI DATÇA (A.A)

19 Temmuz 2010 18:42

-''ULUSLARARASI KNİDOS KÜLTÜR VE SANAT AKADEMİSİ'' AÇILDI DATÇA (A.A) - 19.07.2010 -  "Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi", Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen törenle açıldı.  Knidos Kültür ve Sanat Derneği'nce, ilçeye bağlı Yaka köyünde açılan ve sanat alanında faaliyet gösterecek olan akademide atölyeler, misafirhane, kütüphane ve sergileme salonları yer alıyor.  Resim, heykel, cam, seramik, geleneksel el sanatları, fotoğraf, video, sinema ve özgün baskı atölyelerinin yer aldığı akademide, isteyen herkes atölyelere katılıp uzman sanatçılarla birlikte çalışabilecek. Akademinin açılışında konuşan Muğla Valisi Fatih Şahin, akademinin kültür turizmine katkı sağlayacağına inandığını söyledi. Muğla'da turizmin 12 aya yayılması gerektiğine işaret eden Vali Şahin, şöyle konuştu: ''Irkı, rengi, düşüncesi ne olursa olsun herkes bizim vatandaşımızdır. Bu anlamda bütün vatandaşlar benim için eşittir ama sanatçılar eşitler arasında birincidir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Buranın kültür turizmine bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Turizmi 12 aya taşımamız ve çeşitliliğini artırmamız gerekiyor. İşte kültür turizmi, bu çeşitliği artıracağımız hususlardan biridir'' dedi.  Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi Başkanı Nevzat Metin de, 30 yıllık hayalini çok sevdiği Datça'da gerçekleştirdiğini, akademide çok sayıda kültür ve sanat etkinliği düzenleyeceklerini söyledi.

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