Uluslararası Kedi Videosu Festivali başlıyor



İnternette izlenen videoların başında kedi videoları geliyor, bu videolar milyonlarca kez paylaşılıyor ve tıklanıyor. Bu kediler arasında haklı bir şöhrete kavuşmuş olanlar da var. Arizonalı Tardar Sauce ya da takma adıyla “Grumpy Cat” de onlardan. İngiliz Express gazetesinin haberine göre Grumpy Cat somurtkan yüz ifadesiyle daha şimdiden 100 milyon dolar kazandı. Kült kedi, 2013 yılında Minneapolis'teki Uluslararası Kedi Videosu Festivali'nde internetteki hayran kitlesinin oylarıyla büyük ödülü almıştı. Grumpy Cat böylece resmi olarak internetin en sevilen kedisi unvanını almış oldu.

Kediseverlerin büyük buluşması

Tuhaf görünen festival, 2012 yılından beri kediseverlerin yoğun ilgisini çekiyor. O yıl yapılan ilk festivalde 10 binden fazla kedisever St. Paul'daki beyzbol stadyumunda bir araya gelmiş ve stadyumda kurulan dev ekranda kedi videoları izlenmişti.

Festivalin Almanya prömiyeri ise 19 Şubat'ta sergi ve etkinlik merkezi NRW-Forum Düsseldorf'ta yapılıyor. “İnternet kültürü, yeni pop kültürüdür” diyen NRW Forum Sanat Müdürü Alain Bieber “Ve bu kültür yeni kendi yıldızlarını ortaya çıkartıyor, mesela Grumpy Cat ya da Japonya'dan Kedi Maru gibi” diye konuştu. Düsseldorf'taki festivalde bir saatlik bir video kolajı içinde “internetteki dünyanın en iyi kedi videoları” gösterilecek. Komik, sevimli ve sanatsal boyutu olan kedi videolarından derlenen film, Minnesota'daki Walker Art Center tarafından hazırlandı.

'Altın Kedicik' kime gidecek?

Festivalde ayrıca dört kişilik bir jüri en iyi Almanca kedi videosu için bir “Altın Kedicik Ödülü” ödülü verecek. Yarışmaya NRW-Forum'a kedi videosunu gönderen herkes katılabiliyor. Ödül olarak Altın Tırmalama Ağacı, lüks kedi mobilyaları için indirim kuponu ve halk ödülü olarak kedi oyuncakları için para çeki takdim edilecek.

Kedi videosu uzmanlarından oluşan jüride yer alan bir isim de “Kedi İçeriği: Kedimden Gelen Kısa Mesaj” (Cat Content: SMS von meinem Kater) adlı kitabın yazarı Katja Berlin. Jüri son 15'e kalan videoları birkaç hafta önce belirlemişti.

Peki neden böyle bir festival düzenleniyor? Amerikan Walker Art Center'in festival sloganı bu soruya yanıt verir nitelikte: “Mesele kedi videoları değil, maksat birlikte kedi videoları izlemek.” Yani festivalin düzenlenmesinde sosyal unsurlar önemli rol oynuyor.