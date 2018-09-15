Uluslararası Kapadokya Turu'nda 2'nci etap sona erdi

KAYSERİ (DHA) - Uluslararası Kapadokya Bisiklet Turu’nun 2\'nci etabı Erciyes’te tamamlandı. 16 Eylül Pazar günü yarışmanın final etabı Kayseri’de koşulacak.

Yaz boyunca bisiklet tutkunlarına ev sahipliği yapan Erciyes, bu kez Uluslararası Kapadokya Turu’na katılan sporcuları ağırlıyor. Uluslararası Bisikletçiler Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş. ve Velo Erciyes iş birliği ile gerçekleştirilen Uluslararası Kapadokya Bisiklet Turu’nun ikinci etabı Erciyes’te tamamlandı.

Ukrayna, Letonya, Litvanya, Kazakistan ve Türkiye\'den olmak üzere 10 takımdan 65 sporcu müsabakanın 2\'nci gününde Nevşehir’den başlayıp, İncesu ve Develi’yi aşarak Erciyes Kayak Merkezi’nin 2 bin 200 metresindeki Tekir Yaylası’na pedal bastı. 131 kilometrelik etapta usta pedalcılar kıyasıya mücadele etti.

Nevşehir - Erciyes etabında Salcano Sakarya Büyükşehir Belediye Bisiklet Takımı’ndan Mustafa Sayar birinci, Vino Astana Motors takımından Alexey Voloshin (Kazakistan) ikinci, aynı takım sporcusu Alexander Semenov (Kazakistan) üçüncü oldu.

16 Eylül Pazar günü son etabı koşulacak olan Uluslararası Kapadokya Bisiklet Turu’nun final etabı Kayseri meydandan başlayacak. Bisikletçiler şehrin etrafında 360 derece dolanarak 114 kilometrelik parkuru tamamlayarak finişe ulaşacak.

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