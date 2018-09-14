Uluslararası Kapadokya Bisiklet Turu'nun ilk etabı, Nevşehir'de yapıldı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA)

Uluslararası Kapadokya Bisiklet Turu\'nun iki etabı, Nevşehir\'de yapıldı. Derinkuyu yönünde gerçekleşen ve 113 kilometre uzunluğundaki etabı, Sakarya Büyükşehir Belediyespor Takımı\'ndan Ahmet Örken birinci tamamladı.

Uluslararası Bisikletçiler Birliği UCI (Union Cycliste Internationale), Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş, Velo Erciyes işbirliği ile gerçekleştirilen Uluslararası Kapadokya Bisiklet Turu, Nevşehir, Erciyes ve Kayseri olmak üzere 3 etapta koşulacak. Ukrayna, Letonya, Litvanya, Kazakistan ve Türkiye olmak üzere 5 ülkenin 10 profesyonel bisiklet takımdan 63 usta bisikletçi, uluslararası geçerliliği olan puanları ve kupayı almak için kıyasıya pedal çevirdi. Nevşehir Polisevi önünden start alan bisikletçiler, Kapadokya Bisiklet Turu\'nun ilk etabınde 113 kilometre uzunluğundaki Ürgüp, Derinkuyu istikametinden devam ederek Nevşehir\'de yarışı tamamladılar. Sakarya Büyükşehir Belediyespor Takımı\'ndan Ahmet Örken birinciliği, Alexandr Ovsyannıkov ikinciliği, Ramunas Navardauskas ise üçüncülüğü elde etti. Yarışın sonunda düzenlenen törenle, dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Yarışmanın ikinci etabı yarın yine Nevşehir\'den başlayacak. İncesu, Develi istikametinden Erciyes Dağı\'na tırmanacak olan sporcular 131 kilometre uzunluğundaki zorlu parkurda Erciyes Kayak Merkezi\'nin 2 bin 200 metredeki Tekir Yaylası\'nda bulunan bitiş çizgisine ulaşabilmek için kıyasıya pedal basacak. 16 Eylül Pazar günü son etabı koşulacak olan müsabaka Kayseri meydandan başlayacak. Bisikletçiler şehrin etrafında 360 derece dolanarak 114 kilometrelik parkuru tamamlayarak finişe ulaşacak.

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