Uluslararası Kanser Savaş Örgütü yeni başkanı bir Türk

Dünyada kendi alanında en eski ve büyük sivil toplum kuruluşlarından Uluslararası Kanser Savaş Örgütü’ne, (UICC) tarihinde ilk defa bir Türk bilim adamı başkan seçildi.

UICC’nin, Kanada Montreal’de yapılan genel kurulunda daha önce Avrupa Kanser Cemiyetleri Birliği’nin başkanlığını da yapan Prof. Dr. Tezer Kutluk, yeni dönem başkanı olarak seçildi.

Kutluk, 2012-2014 arasında seçilmiş başkan, 2014-2016 arasında başkan ve 2016-2018 arasında da önceki başkan olarak 6 yıl Yönetim Kurulunda görev yapacak.