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Yaşam

Uluslararası Kanser Savaş Örgütü yeni başkanı bir Türk

Profesör Doktor Tezer Kutluk daha önce Avrupa Kanser Cemiyetleri Birliği'nin başkanlığınıda yapmıştı

28 Ağustos 2012 17:25

Dünyada kendi alanında en eski ve büyük sivil toplum kuruluşlarından Uluslararası Kanser Savaş Örgütü’ne, (UICC) tarihinde ilk defa bir Türk bilim adamı başkan seçildi.

UICC’nin, Kanada Montreal’de yapılan genel kurulunda daha önce Avrupa Kanser Cemiyetleri Birliği’nin başkanlığını da yapan Prof. Dr. Tezer Kutluk, yeni dönem başkanı olarak seçildi.

Kutluk, 2012-2014  arasında seçilmiş başkan, 2014-2016  arasında başkan ve 2016-2018 arasında da önceki başkan olarak 6 yıl Yönetim Kurulunda görev yapacak.

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