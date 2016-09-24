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Kültür-Sanat

Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali başlıyor

Yirmiden fazla ülkeden yazar ve şairi bir araya getirecek festival, 28 Eylül'de Pera Palas'ta yapılacak kokteyl ile açılacak

24 Eylül 2016 03:16

Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali bu yıl 28 Eylül- 2 Ekim tarihleri arasında  gerçekleşecek.

Kültür Servisi'nde yer alan habere göre, bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek olan festival, yirmiden fazla ülkeden yazar ve şairi bir araya getirecek. 28 Eylül akşamı Pera Palas'taki bir kokteyl ile açılacak olan festival kapsamında, İstanbul'un çeşitli mekanlarında söyleşi ve dinletiler gerçekleşecek. 

Ayrıca William Shakespeare'in ölümünün 400'üncü ve Cemil Meriç'in doğumunun 100'üncü yıl dönümü kapsamında çeşitli anma etkinliklerinin yanı sıra Moda Sahnesi'nde gerçekleştirilecek oyun okumasında Mert Fırat, Defne Halman, Ceren Hacımuratoğlu, Ümit Bülent Dinçer ve Volkan Yosunlu sahnede olacak. Festivalin gerçekleşeceği mekanlar arasında Pera Palas, Ahmet Hamdi Tanpınar Kütüphanesi, Yerebatan Sarnıcı, Gülhane Parkı, Emirgan Lale Müzesi, Karanlık İşler, Moda Sahnesi, Minoa Kitabevi, Turibaba Kütüphanesi ve Şiir Hatları Vapuru yer alıyor.

Türkiye'den Mario Levi, Ahmet Ümit, İskender Pala, Tarık Tufan, Beşir Ayvazoğlu, Haydar Ergülen, Hüseyin Yurttaş, Abdülkadir Budak ve Barış Müstecaplıoğlu gibi yazarların yanı sıra festival; İngiltere, Portekiz, İspanya, Fransa, İtalya, Slovenya, Avusturya, Almanya, Polonya, İsveç, Macaristan, Bosna Hersek, Lübnan, Fas, Suriye, Çin, Arjantin, Meksika ve Avustralya gibi ülkelerin yazarlarına da ev sahipliği yapacak. Dikkat çeken isimler arasında Çağdaş Sloven edebiyatının önemli yazarlarından 2011 Avrupa Edebiyat Ödülü sahibi Drago Jančar ve Sel Yayıncılık'tan yeni çıkan 'Yarının Aşkı' isimli kitabıyla tanınan Éric Sadin de  yer alıyor.

Festival programı için tıklayın

 

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