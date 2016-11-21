Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda rekor

35. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ve TÜYAP tarafından düzenlenen ARTİST 2016 / 26. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı, 20 Kasım 2016 Pazar akşamı saat 19.00’da rekor sayıya ulaşarak 621 bin kişinin ziyaretiyle sona erdi.

TÜYAP Kitap ve Sanat Fuarlarını ziyaret eden kitapsever ve sanatsever sayısı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 11,3’lük bir artış göstererek 621 bine ulaştı.

Söyleşi, panel, çocuk etkinlikleri, dinleti, imza günü...

Yurt içi ve yurt dışından pek çok katılımcının ağırlandığı fuar kapsamında çok sayıda söyleşi, panel, çocuk etkinlikleri, dinleti ve imza günleri gerçekleşti.

Öğrenci, öğretmen ve emeklilerin ücretsiz olarak ziyaret ettiği fuarla eş zamanlı düzenlenen 26'ncı Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı-ARTİST 2016 da sona erdi.

ARTİST Fuarı, 7 Nolu ana salonda bu yıl 25 galerinin yanı sıra "Umulmadık Topraklar" isimli, çok küratörlü geniş bir sergi, panel ve performanslar ile sanatseverleri ağırladı. Fuar, ıslık ve alkışlarla sona erdi.