Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda ikinci gün...

Erhan TEKTEN/İSTANBUL,(DHA)-ULUSLARARASI İstanbul Kitap Fuarı dün, Büyükçekmece\'deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi\'nde 36. kez kapılarını açtı. Onur Konuğu ülkenin Kore, onur yazarı Ayla Kutlu\'nun olduğu, yurt içi ve yurt dışından 820 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuara ikinci gününde de okurlar yoğun ilgi gösterdi. 9 gün sürecek fuarda söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Yazarlar okuyucularıyla yayınevlerinin stantlarında buluştu. Yazarlar kitaplarını imzalarken, okuyucular da sevdikleri yazarlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

\"TÜYAP BİZİM BAYRAMIMIZ\"

Oyuncu, senarist, ve yazar Ercan Kesal da kitaplarını imzaladı. \"Zamanın İzinde\" kitabı hakkında bilgi veren Kesal, \"1910-2010 arası 100 yıllık bir resimli Türkiye tarihi. Enis Rıza ile birlikte başladık yolculuğa. Ağırlıkla Rıza\'nın arşivinden seçilen fotoğraflar. Toplam 5 bin civarında fotoğraf. Yaklaşık 1 buçuk yıl süren bir çalışma. Benim seçtiğim fotoğraflara istediğim metni yazma özgürlüğü tanındı\" dedi. TÜYAP\'ın edebiyatçıların bayramı olduğunu vurgulayan Kesal, \"TÜYAP bizim bayramımız. Edebiyatçıların bayramı. Dilerim sonsuza kadar sürer. Okuyucu ziyaretçisi yayıncısı hep bol olur. Bugünü hasretle bekliyoruz biz. Aynı duyguları okurlarında yaşadığını düşünüyorum.\" ifadelerini kullandı.

HEM YAZAR HEM OYUNCU

Edebiyatçılığının yanında, oyunculuk da yapan Kesal, özel bir TV kanalında başlayan yeni dizisi için de, \"Seyirci istediği sürece dizi devam edecek. Reyting arzusu var her seferinde. İlk iki bölüm yayınlandı. Seyirci çok sevdi. Orada olmaya devam edeceğim\" dedi.

\"KORİDORLAR DOLU DOLU\"

Doğan Kitap Yayın Yönetmeni Cem Erciyes de dopdolu bir kitap fuarı olduğunun altını çizerek, \" Koridorlarımız son derece kalabalık. Etkinlikler dolu dolu. Benim gözlemlediklerimden biri, etkinlik salonlarının daha dolu olması. Geçen yıl da öyleydi. Artık söyleşilere panellere ilgi artıyor. İmza salonları epey kalabalık\" ifadelerini kullandı. MHP eski milletvekillerinden Deniz Bölükbaşı da kitaplarını imzalarken yaptığı açıklamada \"Son yıllarda Türk toplumunun kitap okuma alışkanlığının artıyor olması memnuniyet verici bir gelişme olduğunu söyledi. Ünlü tarihçi ve Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ da, kızı Esin Çığ ile birlikte kitaplarını imzaladı. 104 yaşındaki ünlü tarihçi Çığ TÜYAP\'a geldiğinde çok mutlu olduğunu söyleyerek, \"Memleket sadece İstanbul değil. Ben istiyorum ki memleketin her yerinde, her şehrinde TÜYAP olsun. Çünkü çocuklarımız ancak TÜYAP sayesinde yazar gördüler. Ben TÜYAP\'a çok önem veriyorum. Gençler var. Eksik olmasınlar. Ben gençleri çok seviyorum. Çocukları çok seviyorum. Çünkü Memleketimizin istikbali gençler. Bu memleket onların. Birisi \'Vay şu gençler\' dedi mi kızıyorum. \'Bu gençler\' diye şikayet edenlere çok kızıyorum. Sen gence ne verdin diyorum\" dedi

\"KAMERA KAYITLARINDAN O KİŞİYİ TESPİT ETTİM BEN

Dün Kırmızı Kedi Yayınevinin standında kitaplarını imzaladığı sırada bir grubun saldırısına uğrayan gazeteci yazar Sabahattin Önkibar olayı şöyle anlattı; \"Dün bu stantta imzadaydım. \'Asena\' kitabımı göstererek \'Bu kitabı niye yazdın?\' diye sordu. \'Ben gazeteciyim bu 6. Kitabım\' diyemeden yumrukladı beni. Ben geriye çekildim sıyırdı. Stant görevlileri araya girdi. Onlar yara aldı. Hastaneye kaldırıldılar. Polise ifade verdik. Şikayetçi olduk. Bugün kamera kayıtlarından o kişileri tespit ettim ben. Saldırganı teşhis ettim. Zaten 1.90 boylarında iri yarı biriydi. Polisin bana söylediğine göre organize ve 10 kişi civarında. Geri püskürttük bunları. İmzalamaya devam ettik. Dün de bugün de devam ediyoruz. Bunlara pabuç bırakacak halimiz yok\" Öte yandan yazar Zülfü Livaneli ve Onur Bilge Kula \"Livaneli Edebiyatı\" adlı söyleşi de okurlarıyla bir araya geldi.

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