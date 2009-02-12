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Kültür-Sanat

Uluslararası İstanbul Bienali

Bienalin "Kırmızı İplik" konuşma ve sohbet dizisinin üçüncüsü 17 Şubat'ta yapılacak.

12 Şubat 2009 02:00

Uluslararası İstanbul Bienali'nin "Kırmızı İplik" konuşma ve sohbet dizisinde dünyadaki jeopolitik dönüşüme sanatçıların katılımı ele alınacak.

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfından yapılan açıklamaya göre, "Kırmızı İplik" konuşma ve sohbet dizisinin üçüncüsü 17 Şubat Salı günü Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

"Kıtaların Kayması: Algı Politikaları" başlığı altında yapılacak söyleşiye, konuşmacı olarak kültür eleştirmeni Brian Holmes ile sanatçı ve yazar Claire Pentecost katılacak.

"11. Uluslararası İstanbul Bienali", Koç Holding sponsorluğunda 12 Eylül–8 Kasım 2009 tarihleri arasında WHW/What, How & For Whom (Ne, Nasıl ve Kimin için) küratörlüğünde düzenlenecek.

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