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Uluslararası İslam Dünyası Sempozyumu bugün sona eriyor

İstanbul, (DHA) - ULUSLARARASI İslam dünyası sempozyumu bugün Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde yapılacak 'Günümüzde İslam Dünyası' başlıklı oturumla sona eriyor

10 Ekim 2017 16:14

İstanbul, (DHA) - ULUSLARARASI İslam dünyası sempozyumu bugün Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde yapılacak \'Günümüzde İslam Dünyası\' başlıklı oturumla sona eriyor.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) ev sahipliğinde gerçekleşen \'Uluslararası İslam Dünyası Sempozyumu\' 8 Ekim Pazar günü başladı. Alanında uzman düşünür ve yazarları bir araya getiren sempozyum bugün Dr. Tarık Ramazan, Dr. John Esposito ve Dr. İbrahim Kalın’ın katılacağı \'Günümüzde İslam Dünyası\' başlıklı kamuya açık bir oturumla kapanacak.

Üniversitesinin Halkalı Yerleşkesinde düzenlenen ve İslam dünyasına dair pek çok konunun ele alındığı sempozyum İZÜ bünyesindeki İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi (CIGA) tarafından düzenlendi. Teması \'Yeni bir Paradigma Oluşturmak ve Modern Problemleri Analiz Etmek\' olan etkinlik ilk oturumunda \'ümmet’ kavramının 21\'inci yüzyılda ne ifade ettiğini irdeleyen bir panelle başlamıştı.

(FOTOĞRAF)

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