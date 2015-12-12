Uluslararası iklim anlaşması imza bekliyor



Taslak, küresel sıcaklık artışını 2 derecenin altına düşürmeyi öngörüyor ve 1,5 derecenin altına inme hedefini koyuyor. Anlaşmada ayrıca gelişmekte olan ülkelere 2020'den itibaren küresel ısınmayla mücadelede her yıl 92 milyar euro yardım yapılması öngörülüyor.

Anlaşma taslağında “olabilecek en iyi dengeyi” kurmaya çalıştıklarını söyleyen Fransa Dışişleri Bakanı Fabius taslağın “adil, kalıcı, dinamik, dengeli ve yasal olarak bağlayıcı” olduğunu belirtti. İmzalanması halinde anlaşmanın “tarihi bir dönüm noktası olacağını” söyleyen Fransız bakan “Tüm dünya nefesini tutmuş, bize güveniyor” dedi.

Taslak, imzalanmak üzere 196 ülkenin temsilcilerine dağıtıldı. İmzalanması halinde anlaşma iklimin korunmasında hemen hemen tüm devletleri taahhüt altına sokan ilk anlaşma olacak.