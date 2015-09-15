Uluslararası Hrant Dink Ödüllerinin 7’si bugün sahiplerini bulacak

Agos gazetesi önünde 2007 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci Hrant Dink’in 61. doğum yıldönümü kapsamında her yıl 15 Eylül’de verilen Uluslararası Hrant Dink Ödülleri'nin yedincisi bu akşam İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek bir törenle sahiplerini bulacak.

Uluslararası Hrant Dink Ödül töreni saat 20:00’de başlayacak. Ceylan Ertem ve Eileen Khatchadourian sahne alacağı törende daha sonra 2015 yılı ödül sahipleri açıklanacak.

Ödülün bu yılki jürisinde Baskın Oran, Gerard Libaridian, Kenneth Roth, Kumi Naidoo, Mary Kaldor, Oya Baydar, Rakel Dink ve geçen sene ödüle layık görülen Angie Zelter ile Şebnem Korur Fincancı bulunuyor.

Ödül, her yıl, ayrımcılıktan, ırkçılıktan, şiddetten arınmış, daha özgür ve adil bir dünya için çalışan, bu idealler uğruna bireysel risk alan, ezber bozan, barışın dilini kullanan, bunları yaparken, insanlara mücadeleye devam etme yolunda ilham ve umut veren, biri Türkiye’den biri yurt dışından olmak üzere iki kişi, kurum veya gruplara veriliyor.

Hrant Dink Vakfı ödülle, bu yönde çaba gösterenlere, seslerinin duyulduğunu, yaptıklarının görüldüğünü ve yalnız olmadıklarını hatırlatmak, onlara manen destek olmak, tüm insanları idealleri uğruna mücadeleye teşvik etmek istiyor.

Önceki yıllarda Uluslararası Hrant Dink Ödülü’nü kazananlar arasında Alper Görmüş, Amira Hass, Türkiye Vicdani Ret Hareketi, Baltasar Garzón, Ahmet Altan, Lydia Cacho, İsmail Beşikçi, Uluslararası “Memorial” Topluluğu, Nataşa Kandiç, Cumartesi Anneleri / İnsanları, Şebnem Korur Fincancı ve Angie Zelter bulunuyor.

Tören canlı olarak www.hrantdink.org ve www.hrantdinkodulu.org adreslerinden saat 20.00’den itibaren Türkçe ve İngilizce olarak canlı izlenebilecek.