T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Uluslararası Hrant Dink Ödüllerinin 7’si bugün sahiplerini bulacak

Dink Ödüllerinin bu yılki jürisinde Baskın Oran, Oya Baydar, Rakel Dink gibi isimler yer alıyor

15 Eylül 2015 19:34

Agos gazetesi önünde 2007 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci Hrant Dink’in 61. doğum yıldönümü kapsamında her yıl 15 Eylül’de verilen Uluslararası Hrant Dink Ödülleri'nin yedincisi bu akşam İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek bir törenle sahiplerini bulacak.

Uluslararası Hrant Dink Ödül töreni saat 20:00’de başlayacak. Ceylan Ertem ve Eileen Khatchadourian sahne alacağı törende daha sonra 2015 yılı ödül sahipleri açıklanacak.

Ödülün bu yılki jürisinde Baskın Oran, Gerard Libaridian, Kenneth Roth, Kumi Naidoo, Mary Kaldor, Oya Baydar, Rakel Dink ve geçen sene ödüle layık görülen Angie Zelter ile Şebnem Korur Fincancı bulunuyor.

Ödül, her yıl, ayrımcılıktan, ırkçılıktan, şiddetten arınmış, daha özgür ve adil bir dünya için çalışan, bu idealler uğruna bireysel risk alan, ezber bozan, barışın dilini kullanan, bunları yaparken, insanlara mücadeleye devam etme yolunda ilham ve umut veren, biri Türkiye’den biri yurt dışından olmak üzere iki kişi, kurum veya gruplara veriliyor.

Hrant Dink Vakfı ödülle, bu yönde çaba gösterenlere, seslerinin duyulduğunu, yaptıklarının görüldüğünü ve yalnız olmadıklarını hatırlatmak, onlara manen destek olmak, tüm insanları idealleri uğruna mücadeleye teşvik etmek istiyor.

Önceki yıllarda Uluslararası Hrant Dink Ödülü’nü kazananlar arasında Alper Görmüş, Amira Hass, Türkiye Vicdani Ret Hareketi, Baltasar Garzón, Ahmet Altan, Lydia Cacho, İsmail Beşikçi, Uluslararası “Memorial” Topluluğu, Nataşa Kandiç, Cumartesi Anneleri / İnsanları, Şebnem Korur Fincancı ve Angie Zelter bulunuyor.

Tören canlı olarak www.hrantdink.org ve www.hrantdinkodulu.org adreslerinden saat 20.00’den itibaren Türkçe ve İngilizce olarak canlı izlenebilecek.

 

ETİKETLER

hrant dinködültörenoya baydarbaskın oranjürikurumagosdoğum günü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24