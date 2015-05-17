Dünya genelinde faaliyet gösteren çok sayıdaki LGBTİ örgütü, aktivistler, politikacılar, kanaat önderleri, hukukçular, sivil toplum örgütleri temsilcileri, medya kuruluşları, gazeteciler ve halkların temsilcileri 2004 yılında bir araya gelerek ayrımcılığa karşı yeni bir dayanışma hareketi başlattı. Homofobi, bifobi ve transfobiye maruz kalan bireylerin hakları ve sorunlarına dikkat çekmek amacıyla 17 Mayıs şiddet karşıtı günü olarak ilan edildi.

Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtı Günü'nde (Internatıonal Day Against Homophobia Transphobia/IDAHOT) başta Benelux ve İskandinavya ülkeleri olmak üzere Avrupa, Amerika, Avustralia, Kanada, Yeni Zellanda ve bazı Latin Amerika genelinde toplam 130 ülkede çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Türkiye'de de merkezi Ankara'da bulunan Kaos GL Derneği'nin öncülüğünde 2004 yılından bu yana her 17 Mayıs günü LGBTİ bireyler bir araya gelerek homofobik ve transfobik şiddete karşı büyük bir yürüyüş gerçekleştiriyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Hollanda Krallığı Baş Konsolosluğu, İsveç Krallığı Baş Konsolosluğu ve Birleşik Krallık Baş Konsolosluğu bir araya gelerek IDAHOT günü öncesinde Beyoğlu'nda bulunan İsveç Krallığı Baş Konsolosluğu binasında ortak bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe Birleşik Krallık Baş Konsolos Yardımcısı Rafe Courage, Hollanda Krallık Başkonsolosu Robert Schuddeboom ve İsveç Krallığı Baş Konsolosu Jens Odlander katıldı.

Türkiye'de LGBTİ bireylerin sosyal ve ekonomik sorunları araştırması konulu bir panel ve film gösterimini gerçekleşen etkinlikte konuşmacı olarak SPOD LGBTİ Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Volkan Yılmaz, SPOD LGBTİ Derneği avukatı Rozerin Seda Kip ve SPOD LGBTİ Derneği Genel Sekreteri Hayat Çelik katıldı. "Benim Çocuğum" filmiyle tanıdığımız LGBTİ ebeveynleri, yani LİSTAG üyeleri de İsveç Baş Konsolosu Jens Odlander'in özel davetlisi olarak etkinlikte yerini aldı.

Birleşik Krallık Başkonsolos Yardımcısı Rafe Courage, Türkçe yaptığı açılış konuşmasında LGBTİ bireylerin yaşadığı ayrımcılığa dikkat çekti. Courage, dünyanın pek çok ülkesinde cinsiyet kimlikleri ve cinsel yönelimleri nedeniyle dışlanan ve ötekileştirilen bireylerin şiddete karşı verdikleri onurlu mücadelenin önemli olduğunu ifade etti.

'LGBTİ bireyler şiddet korkusuyla yaşıyor'

Rafe Courage, konuşmasında, "Her ne kadar 21. yüzyılda LGBTİ hakları konusunda olumlu gelişmeler yaşanmış olsa da gerek Türkiye'de gerekse Birleşik Krallık'ta LGBTİ bireyler hala ayrımcılık, taciz ve hatta şiddet korkusuyla yaşamaktadır. Her iki toplumda da bireylerin tam kabul görmeleri için katledilmesi gereken çok mesafe vardır" ifadelerini kullandı.

Hollanda Krallığı Baş Konsolosu Robert Schuddeboom da yaptığı kısa konuşmada LGBTİ haklarının önemine değinerek, şiddete karşı uluslararası mücadelenin her zaman destekçisi olacaklarını belirtti.

İstanbul Pride'a son yıllarda maddi ve manevi destek verdiklerini belirten Türk-İsveç Kalkınma Birliği Bölüm Başkanı Andrea Karlsson, Türkiye'de faaliyet gösteren LGBTİ dernekleriyle yakın ilişkiler içinde olduklarını ifade etti. Andra Karlsson, Hollanda Baş Konsolosluğu'nun öncülük ettiği IDAHOT etkinliğine bu yıl üç baş konsolosluk olarak ortak bir etkinlik düzenleme kararı aldıklarını ve LGBTİ haklarına desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Etkinliğin ev sahibi olan İsveç Baş Konsolosu Jens Odlander, Türkiye'de özellikle trans kadınların yaşadığı sorunları ve şiddeti önemsediğini söyledi. T24'e özel olarak konuşan Baş Konsolos Odlander, LGBTİ derneklerine yaptıkları maddi yardımın ne kadarının trans kadınların yaşadığı şiddet için kullanıldığını bilemediklerini ve burada misafir ülke olarak fazla da müdahaleci olamadıklarını açıkladı.

Jens Odlander, "Türkiye'de trans kadınlar genellikle zorunlu seks işçiliği yapıyor ve bazılarının yaşadıkları ayrımcılık nedeniyle madde bağımlılı olanlar da var. Pek çoğu zor bir çocukluk dönemi geçirmiş. Biz İsveç olarak trans kadınların yaşadığı sorunlara fazlasıyla hassasiyet gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'nin kurucu ülkelerinden olan Lüksemburg Büyük Dükalığı, geçtiğimiz yıl parlamentonun aldığı kararla eşit evlilik yasa tasarısını kabul etti. Eşcinsel evliliğin Lüksemburg'da yasallaşmasının ardından Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, Belçikalı mimar Gauthier Destenay ile dün gerçekleşen büyük bir törenle evlendi. Düğüne Belçika Başbakanı Charles Michel ve çok sayıda politika, sanat, diplomasi, spor, medya ve spor çevrelerinden isimler katıldı. Düğünün yapıldığı sırada da binlerce LGBTİ bireyi Belçika'nın Başkenti Brüksel'de her yıl düzenlenen "Brüksel Onur Yürüyüşü"nde homofobik ve transfobik şiddete karşı yürüdü.

Türkiye'nin de ilk açık kimlikli eşcinsel erkek politikacısı Barış Sulu, Halkların Demokratik Partisi ( HDP ) Eskişehir milletvekili adayı seçildi. Kaos GL LGBTİ Derneği öncülünde bugün Ankara'da şiddete karşı yürüyüş düzenleniyor. Pembe Hayat LGBTİ Derneği, Trans Danışma Merkezi ve Kırmızı Şemsiye Derneği'nin ortak katılımıyla düzenlecek yürüyüş Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nden saat 16:00'da başlayacak. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi ( Amnesty Turkey ) ise İstanbul ve İzmir'de "#fobiniuçur" sloganıyla transfobik ve homofobik şiddete karşı uçurtma şenliği düzenledi.