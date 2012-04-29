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Yaşam

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma başlıyor

Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği ayrımcılığına karşı mücadele yürüten Kaos GL, her yıl 17 Mayıs Haftasında düzenlediği Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’yı homofobi ve transfobiye karşı 7 yıldır örgütlüyor

29 Nisan 2012 00:37

Kaos GL Derneği bu yıl 7'ncisini düzenleyeceği Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'ya hazırlanıyor. 1 Mayıs günü pankartlarıyla 1 Mayıs alanlarına çıkacak olan Kaos GL, buluşmayı 20 Mayıs günü yapılacak yürüyüşle sona erdirecek.

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'nın bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilecek. Buluşmada, "Sınırlara Karşı Forum", "Medya-İletişim Forumu", "Yoldaş Forum", Kentsel Forum", "Trans Forum", "Lezbiyenler ve Biseksüel Kadınlar Forumu", "Anarko-Queer Forum", "Anti-Militarist Forum", "Sığınmacılar İçin Sınırlara Karşı Forum", "Öğrenciler Buluşması", "Arkadaş Z. Özger Buluşması" ile "Erkeklik Forumu" yer alıyor.

1 Mayıs yürüyüşü ile başlayacak olan buluşma, 20 Mayıs'ta "Homofobi ve Transfobi Karşıtı Yürüyüş" ile sona erecek.

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığına karşı mücadele eden Kaos GL'nin düzenlediği buluşmaya homofobi ve transfobi karşıtı herkesin katılımına açık olacak. Buluşmaya İran, Rusya, Macaristan, Almanya ve Norveç'ten akademisyen, politikacı ve LGBT aktivistleri katılacak.

Ankara'da gerçekleştirilecek buluşmaya, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi olmak üzere 14 üniversiteden akademisyenler katılacak.

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, 20 Mayıs günü saat 13.00'da Ankara Kurtuluş'tan Kızılay'a yapılacak “Homofobi ve Transfobi Karşıtı Yürüyüş” ile sona erecek.

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