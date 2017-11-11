Uluslararası Hentbol Federasyonu Kongresi başladı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ULUSLARARASI Hentbol Federasyonu (IHF) tarafından Türkiye\'nin ev sahipliğinde düzenlenen 36\'ncı Uluslararası Hentbol Federasyonu Kongresi, Antalya\'nın Serik İlçesi\'nde başladı.

Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde 209 ülkeden üyelerin katılımıyla Türkiye\'de ilk kez düzenlenen kongrenin açılışına IHF Başkanı Hassan Moustafa, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi ve Kuveyt Olimpiyat Komitesi Başkanı Şeyh Ahmed el-Fahad el-Sabah, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu, Federasyon Başkan Yardımcısı Necmettin Çalık da katıldı.

IHF Başkanı Hassan Moustafa, hentbolun tanıtımında herkesin yer alması gerektiğini belirtti. Hentbolda yeni belirlenen kuralların ilk kez bu yıl Fransa\'da düzenlenen dünya şampiyonasında uygulandığını kaydeden Moustafa, \"Resmi bilet satışlarına göre, hentbol futboldan sonra ikinci sırada yer aldı. Fransa aynı zamanda 540 bin izleyiciye ulaştı\" diye konuştu.

Kongrenin Avustralya\'da yapılmasının kararlaştırıldığını ancak vaatler yerine getirilmediği için organizasyonun Türkiye\'ye verildiğini vurgulayan Moustafa, Türkiye hükümetinin bütün imkanları sağlayarak kısa sürede kongreyi organize etmeyi başardığını kaydetti.

Türkiye\'nin verdiği destek sayesinde hentbol alanında ilerleme kaydettiklerini söyleyen Moustafa, ülkelerde ulusal şampiyonalar düzenlemeye başladıklarına vurgu yaptı. Plaj hentbolunda da önemli ilerleme kaydettiklerini anlatan Moustafa, \"Tecrübeli ülkelerimiz deneyimlerini diğer ülkelerle paylaşmalı. Çatışmalardan uzak durmamız lazım. Bütün uyuşmazlıklarımız hentbolun gelişmesini engelliyor\" dedi.

IOC Üyesi ve Kuveyt Olimpiyat Komitesi Başkanı Şeyh Ahmed el-Fahad el-Sabah da hentbol ailesiyle birlikte olmaktan mutlu olduğunu aktarırken, 30 yıldır hentbol bünyesinde çalıştıklarını vurguladı.

Yarın sona erecek kongrede başkanlık seçimi yapılacak. Mevcut Başkan Hassan Moustafa\'nın tek aday olduğu kongrede, Avrupa\'da ve dünyada düzenlenecek şampiyonaların yerleri de belirlenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- IHF Başkanı Hassan Moustafa\'nın konuşması (İngilizce)

- Kongreye katılanların görüntüleri

- Kuveyt Olimpiyat Komitesi Başkanı Şeyh Ahmed el-Fahad el-Sabah\'ın konuşması (İngilizce)

- Salondan detay