Uluslararası Hentbol Federasyonu, cinsiyetçi olduğu için tepki çeken “bikini“ kuralını değiştirdi

Kadın plaj hentbolu oyuncularının bikini yerine şort giymesi üzerine para cezası vererek tepki çeken Uluslararası Hentbol Federasyonu, forma kurallarında değişikliğe gitti.

BBC’de yer alan habere göre, temmuz ayında düzenlenen Avrupa şampiyonasında Norveç’in kadın plaj hentbolu takımı bikini yerine şort giydikleri için 1500 Euro para cezası almıştı. Cezanın cinsiyetçi olduğu belirtilerek tepki çekmişti. ABD’li şarkıcı Pink, takımın cezasını ödemeyi teklif etmişti.

Norveç Hentbol Federasyonu da cezayı ödeyeceğini ancak kıyafet kurallarının değiştirilmesi için mücadelenin sürdürüleceğini söylemişti.

Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç’in devlet bakanları, eylül ayında Uluslararası Hentbol Federasyonu’ndan forma kurallarını yeniden gözden geçirmelerini istemişti.

Federasyon, 3 Ekim’de forma kurallarını güncelledi. Kurallarda bikini ifadesi yer almadı. Daha önce kadın sporcularla ilgili bölümde “kısa üst ve bikini altı" ifadesi yer alırken yeni güncellemede kadınlar için “üste oturan üst ve tayt şort" gerekliliğinden bahsedildi.

Erkek sporcuların ise “çok bol olmayan" ve dizin 10 cm üstünde şort giymesi gerekiyor.