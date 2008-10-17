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Bilim / Teknoloji

Uluslararası hacker çetesine darbe

İngiliz polisinden hackerlara dünya çapında darbe. İngiltere, Almanya, Türkiye ve ABD’de 60 civarında kişi tutuklandı.

17 Ekim 2008 03:00

İngiliz polisi, aralarında Türklerin de bulunduğu tüm dünyadan internet dolandırıcılarının, kredi kartı ayrıntıları ve internet bankacılığı şifrelerini alıp sattığı bir web sitesini kapattı.

Darkmarket kapatıldı  

ATM sahteciliğiyle 10 ülkede milyonlarca dolar vurgun yapan ve geçen ay İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalanan Türk hacker Çağatay Evyapan’ın da üzerinden iş takibi yaptığı "Darkmarket" adlı internet sitesini kapatan İngiliz polisi, Manchester, Hull ve Londra kentlerinde bu internet sitesiyle bağlantılı çok sayıda kişiyi tutukladı. İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin haberine göre, operasyon çerçevesinde İngiltere, Almanya, Türkiye ve ABD’de 60 civarında kişi tutuklandı.

İngiliz Ağır Organize Suçlar Dairesi (Soca) Başkan Yardımcısı Sharon Lemon, web sitesinin internet dolandırıcılarının en önemli durağı olduğunu belirterek, Darkmarket’a sadece kriminallerin özel referansıyla girilebildiğini kaydetti.
Sıradan bir kredi kartının manyetik şeridindeki verinin 1 sterlin (2,3 YTL) gibi düşük bir fiyata alıcı bulabildiği web sitesinde en değerli kredi kartı bilgilerinin sürekli seyahat eden iş adamlarına ait olanlar olduğunu belirten Lemon, Darkmarket’e kayıtlı 2 bin kullanıcı saptadıklarını bildirdi.

Türk hacker Çağatay Evyapan’ın üzerinden iş yaptığı ve son üç yıldır faal olan Darkmarket isimli internet sitesi uzun süredir Amerikan gizli servislerinin de takibinde bulunuyordu.
Üye olmak için 3 "sahtecinin referansının" gerektiği ve çalıntı kredi kartı ve özel bilgilerin satışa çıkarıldığı site, 2004’te Amerikan Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) baskınları sonrası her seferinde yeni uzantılarla faaliyetine devam etmişti.
Siteye giriş sırasında "Yeniler giremez" diye bir uyarı çıkıyordu.
Doğu Avrupa ülkelerinden hackerların kurduğu bir site olarak bilinen Darkmarket’da kart sahteciliği ve hırsızlığı yapan Amerikalı, Ukraynalı, Rus, Türk, Bulgar ve diğer Doğu Avrupa ülkelerinin mafya gruplarından oluşan birçok üyenin bulunduğu belirtiliyor.

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