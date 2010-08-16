-ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ'Yİ ANMA TÖRENLERİ ANKARA (A.A) - 16.08.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hacı Bektaş Veli'yi anmaya, onun felsefesini, öğütlerini bir kez daha hatırlamaya ve gelecek nesillere aktarmaya vesile olan Hacı Bektaş Veli'yi anma törenlerinin değerlerin ve zenginliklerin yaşatılması bakımından büyük önem taşıdığına inandığını belirtti. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül, 47. Ulusal, 21. Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri dolayısıyla Hacıbektaş Kaymakamı Mustafa Eldivan ile Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu'na mesaj gönderdi. Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne yapılan davet için teşekkür eden Gül, mesajında şu ifadelere yer verdi: ''Hacı Bektaş Veli'yi anmamıza, onun felsefesini, öğütlerini bir kez daha hatırlamamıza ve gelecek nesillere aktarmamıza vesile olan Hacı Bektaş Veli'yi anma törenlerinin değerlerimizin ve zenginliklerimizin yaşatılması bakımından büyük önem taşıdığına inanıyorum. Hacı Bektaş Veli, Mevlana, Yunus Emre gibi birçok büyük düşünür ve gönül adamlarımız, kimliğimizin, birlik ve beraberliğimizin temellerini oluşturan değerlerimizin şekillenmesinde önemli rol oynamışlardır. Onlar yüzyıllar öncesinden günümüze ışık tutan felsefeleri ve fikirleriyle bugün de insanlığa rehberlik etmektedirler. Dostluğu, kardeşliği, dürüstlüğü, affediciliği, çalışkanlığı ve hoşgörüyü öğütleyen Hacı Bektaş Veli, farklılıkların bir arada yaşamasını mümkün kılan hayat felsefesiyle Anadolu'da birlik ve beraberliğin sağlanmasına büyük katkıda bulunmuştur. Anadolu insanının kuşaktan kuşağa aktardığı bu hasletler, farklılıkları zenginlik kabul eden, birlik, beraberlik ve dayanışmayla tüm zorlukların aşılacağına inanan, her şartta barışı ilke edinen milletimizin en büyük gücüdür. Bugün Türk milleti, geçmişinden, büyük düşünür ve gönül erlerinin fikirlerinden aldığı bu güçle sevgi, kardeşlik, barış ve dostluk yolundan ayrılmadan, modern, demokratik, güçlü bir Türkiye için el birliğiyle çalışmaktadır. Hacı Bektaş Veli'yi saygı ve rahmetle anıyor, anma törenleri ve faaliyetlerin düzenlenmesinde emeği olanları tebrik ediyor, tüm vatandaşlarıma selam ve sevgilerimi sunuyorum.''