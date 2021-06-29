Büyükçekmece Belediyesi, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF), Büyükçekmece Fotoğraf Derneği (BÜFOD), işbirliğiyle Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen "2021 Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması" sonuçlandı.

Prof. Güler Ertan, Prof. Oktay Çolak, Burak Şenbak, Romain Nero ve Vladimir Jovanovski’nin seçili kurulunu oluşturduğu yarışmada; serbest renkli, serbest siyah beyaz ve sevgi konulu kategoride fotoğraflar yarıştı.

Seçili kurul değerlendirmesi sonucunda 2021 Yılı Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışmasında Altın Madalya kazanan isimler şu şekilde:

"Serbest Renkli Kategori: FIAP Altın Jozef Danyı (Çekya), TFSF Altın: Abir Ghosh (Hindistan)

Sevgi kategorisi: FIAP Altın: Imon DAS(Hindistan), TFSF Altın: Samir Zahırovıc (Bosna Hersek)

Serbest Siyah-Beyaz Kategori: FIAP Altın: Sezai Özaltın( Türkiye), TFSF Altın: Amal Alameer (Suudi Arabistan)"

Bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen yarışmaya 29 ülkeden bin 476 fotoğrafçı 5 bin 402 fotoğrafla katıldı. (İHA)