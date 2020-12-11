Uluslararası Gazeteciler Federasyonu: Bu yıl 42 gazeteci mesleki faaliyetlerinden ötürü öldürüldü

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) bu yıl 42 gazetecinin mesleki faaliyetlerinden ötürü öldürüldüğünü açıkladı, çoğu cinayet halen aydınlatılmadı. Uluslararası İnsan Hakları Günü kapsamında hazırlanan raporda, Meksika 13 gazeteciyle en çok cinayetin işlendiği ülke olurken onu beş gazeteciyle Pakistan izledi. Hindistan, Irak ve Nijerya'da da gazeteci cinayetleri yaşanırken IFJ, "Bunlar sadece istatistik değil" diyerek ülke yönetimlerine cinayetlerin soruşturulması için çağrıda bulundu.

“Katiller yargılansın”

IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellanger, yaşamını yitiren gazetecileri anarak "Onlar, hayatlarını mesleğe adayan ve bunun bedelini ödeyen arkadaşlarımız ve meslektaşlarımızdır. Onları sadece hatırlamıyoruz, her davayı takip edeceğiz, hükümetlere ve kanun uygulayıcı makamlara katillerini adalete teslim etmeleri için baskı yapacağız" açıklaması yaptı.

150 ülkede yaklaşık 600 bin üyesi bulunan IFJ Başkanı Younes Mjahed ise bu veriye ilişkin, “Tutuklanan meslektaşlarımızın şaşırtıcı sayıları, dünyanın dört bir yanındaki gazetecilerin kamu yararına hakikat arayışları için ödedikleri bedelin göstergesidir" diyerek tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi.