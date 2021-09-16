Uluslararası Finans Enstitüsü, Merkez Bankası'ndan eylülde faiz indirimi bekliyor

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerine eylül ayında başlamasını bekliyor.

Foreks'in aktardığına göre kuruluş tarafından hazırlanan CEEMEA Bölgesi Merkez Bankaları raporunda Türkiye'de muhtemelen büyüme endişelerinin enflasyon endişelerini aşacağı ve TCMB'nin bu doğrultuda yıl sonuna kadar 200 baz puan faiz indirimi yapacağı kaydedildi.

Raporda, "TCMB'nin beklenen gevşetme döngüsüne eylül ayında 50 baz puan indirimle başlamasını bekliyoruz. Türkiye'de baz etkisinin azalması ile kasım-aralık döneminde manşet enflasyonda gerileme bekliyoruz. Ocak ayına kadar 150 baz puanlık ek indirim de muhtemel görünüyor" denildi.

IIF, TCMB'nin 2022 yılında ise daha az agresif faiz indirimlerine gideceğini tahmin ederken, 2022 sonunda gösterge faizi yüzde 15 öngördü. "TCMB'nin faiz indirimleri bankaların kredi faizlerini düşürmelerine imkan tanıyarak kredi talebini artırabilir" ifadelerini kullandı.